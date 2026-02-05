Firman convenio internacional para conservar a la Ranita de Darwin

La Reserva Biológica Huilo Huilo fue el escenario para la firma de un convenio internacional para la conservación de la ranita de Darwin, suscrito por la Fundación Huilo Huilo, la ONG Ranita de Darwin, la Universidad Andrés Bello y el Zoo Leipzig (Alemania). La iniciativa está enfocada en impulsar acciones conjuntas de estudio, investigación y difusión de este anfibio nativo que solo se encuentra en Chile y Argentina, y que se halla en peligro de extinción.

Rodolfo Menichetti, director ejecutivo de la Fundación Huilo Huilo, destacó que Fundación lleva años trabajando por la conservación de la ranita de Darwin como parte de su objetivo de regenerar el ecosistema del bosque templado lluvioso: “Esta es una especie de alto valor ecológico que, al igual que el puma y el huemul, forma parte de nuestra estrategia de conservación activa que busca proteger a la naturaleza junto a las personas”.

Explicó que el convenio contempla una serie de acciones, entre ellas, “una participación activa de nuestros guardaparques en las labores de monitoreo de la especie para lo cual recibirán apoyo técnico y capacitación de parte de la ONG Ranita de Darwin.

Adicionalmente, se realizarán instancias de sensibilización y capacitación para los habitantes de la zona y visitantes, porque las personas son clave en los esfuerzos para la conservación”.

Por su parte, Claudio Azat, director del Instituto One Health de la Universidad Andrés Bello, destacó que “la firma del convenio es un gran hito para la conservación de la ranita de Darwin a nivel global”. Valoró los 15 años de trabajo colaborativo con Fundación Huilo Huilo, y expresó que “formalizar este trabajo, que ha sido muy exitoso, nos llena de alegría y nos da un impulso clave para proyectarlo hacia el futuro”.

Andrés Valenzuela, presidente de la ONG Ranita de Darwin, afirmó que “la ranita de Darwin demuestra cómo la ciencia puede contribuir a la protección de nuestro patrimonio natural. Estudios científicos en la ranita de Darwin liderados por nuestro equipo han sido destacados en prestigiosas revistas internacionales, como Nature Ecology & Evolution. La Reserva Biológica Huilo Huilo y las poblaciones de ranita de Darwin que esta alberga representan un laboratorio natural en el sur de Chile para la investigación a nivel mundial. Como organización estamos muy contentos porque este convenio permitirá seguir expandiendo los estudios que llevamos implementando en esta zona desde hace más de 10 años”.

Por otro lado, el director del Zoo Leipzig, Jörg Junhold, enfatizó que salvar de la extinción a esta especie “es un esfuerzo enorme que solo se puede lograr cuando personas y organizaciones de diferentes ámbitos unen fuerzas”. “Esta colaboración será un paso crucial para los esfuerzos de conservación e investigación de la ranita de Darwin y la implementación de la Estrategia Binacional de Conservación”, agregó.

Las cuatro instituciones que suscriben el acuerdo forman parte de la Estrategia Binacional de Conservación de la Ranita de Darwin, una red de actores públicos y privados de Chile y Argentina que trabajan de manera conjunta en torno a la conservación de esta especie, que es un emblema para la protección de los bosques del sur de Sudamérica.

La ranita de Darwin ha sufrido un grave declive debido a factores como la pérdida y fragmentación de su hábitat, el cambio climático y la quitridiomicosis. Esta última es una pandemia de los anfibios causada por un hongo microscópico, y una de las mayores amenazas para la especie, según lo demuestran estudios realizados a lo largo Chile, incluida la Reserva Biológica Huilo Huilo.

La Reserva Biológica Huilo Huilo es un área bajo protección privada que conserva 100 mil hectáreas insertas en el corazón de los Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes, zona designada por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera en 2007. Estos ecosistemas sustentan una sorprendente diversidad biológica, con especies de flora y fauna únicas en el mundo.

Con 25 años de historia, la Reserva está impulsando una estrategia de desarrollo sustentable, Habitar para Conservar, basada en la conservación activa. Como parte de esta estrategia, la Reserva desarrolla infraestructura habilitante (portales de acceso, más de 100 km de senderos, rutas, hospedaje, entre otros) para fortalecer la conexión de los turistas con esta mágica selva patagónica, los 365 días del año.

ONG Ranita de Darwin trabaja para resguardar el patrimonio natural de Chile mediante la investigación y la protección de los anfibios y los bosques nativos, impulsando acciones de conservación en conjunto con comunidades e instituciones. Su propósito es proteger especies y ecosistemas únicos en el mundo, actuando siempre de forma colaborativa, inspirando transformaciones positivas, manteniendo una conducta íntegra y promoviendo una comunicación abierta y clara que fortalezca la confianza del equipo y aliados.