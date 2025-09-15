Aguinaldo de Fiestas Patrias a funcionarios públicos se paga este martes: revisa si te corresponde

Con la llegada de septiembre, miles de trabajadores estatales esperan el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias, un beneficio que entrega un alivio económico justo antes de las celebraciones dieciocheras. El Ministerio de Hacienda ya confirmó el calendario oficial de pagos, incluyendo adelantos respecto de la remuneración habitual de los funcionarios.

¿Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias?

Según la Ley 21.724, reciben este beneficio todos los funcionarios que al 31 de agosto de 2025 trabajaban en algún organismo público —ministerios, municipalidades, universidades estatales, colegios públicos y jardines infantiles administrados por la JUNJI, entre otros— en calidad de planta o contrata.

Montos del aguinaldo de Fiestas Patrias2025

El monto depende de la remuneración líquida percibida en agosto:

$88.667 para quienes tuvieron un ingreso igual o inferior a $1.025.622.

para quienes tuvieron un ingreso igual o inferior a $1.025.622. $61.552 para quienes superaron ese monto.

Fechas de pago confirmadas

El Ministerio de Hacienda adelantó la entrega del beneficio para los funcionarios del sector público, de acuerdo con su fecha habitual de pago de remuneraciones:

Martes 16 de septiembre: empleados que reciben su sueldo regularmente entre los días 18 y 23.

empleados que reciben su sueldo regularmente entre los días 18 y 23. Miércoles 17 de septiembre: empleados cuyo pago de sueldo es cada 24 del mes.

En ambas fechas se transferirá conjuntamente la remuneración de septiembre y el aguinaldo de Fiestas Patrias.

Aguinaldo para pensionados y privados

Pensionados : el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades previsionales como AFP, Capredena o Dipreca entregan aguinaldos a los jubilados, independiente de este beneficio para funcionarios.

: el Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades previsionales como AFP, Capredena o Dipreca entregan aguinaldos a los jubilados, independiente de este beneficio para funcionarios. Sector privado: no existe obligación legal para las empresas, salvo que esté estipulado en el contrato o en un convenio colectivo. El monto y modalidad quedan definidos internamente por cada entidad.

Recomendación para compras dieciocheras

Se recomienda usar con anticipación el aguinaldo en compras para las celebraciones, ya que los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre mantendrán cerrados supermercados y centros comerciales, los que recién reabrirán el sábado 20.