Supermercados ajustan horarios por feriados irrenunciables de Navidad y Año Nuevo

A pocos días de la celebración de Navidad, una de las festividades más esperadas de fin de año, el comercio se prepara para modificar su funcionamiento con el objetivo de resguardar el descanso de los trabajadores y asegurar el abastecimiento de las familias. En este contexto, es clave conocer cómo operarán los supermercados durante los días previos y los feriados irrenunciables del 25 de diciembre y 1 de enero.

Cómo operarán los supermercados en la semana de Navidad

Las principales cadenas mantendrán su horario habitual durante la semana previa, hasta el 23 de diciembre. Sin embargo, al tratarse de la antesala de un feriado irrenunciable, los locales deberán adelantar su cierre en los días inmediatamente anteriores.

En específico, el 24 y el 31 de diciembre los trabajadores del comercio no podrán desempeñar funciones más allá de las 20:00 horas. Esto obliga a los supermercados a adoptar medidas que permitan un cierre oportuno y la salida de su personal dentro del horario legalmente establecido.

Qué establece la normativa sobre los feriados irrenunciables

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, los feriados obligatorios e irrenunciables para el comercio corresponden al 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero de cada año. Durante estas jornadas, los trabajadores que tienen derecho al descanso no pueden prestar servicios, incluso si existiera la intención de compensar ese trabajo con pagos adicionales.

¿Existen excepciones a esta regla?

La legislación contempla excepciones para ciertos rubros, entre ellos clubes, restaurantes, establecimientos de entretención como cines y espectáculos en vivo, locales ubicados en aeropuertos, casinos de juego, estaciones de servicio, farmacias de urgencia y aquellas que cumplen turnos fijados por la autoridad sanitaria, además de tiendas de conveniencia asociadas a la venta de combustibles.

En todo caso, los trabajadores excluidos del descanso en feriados irrenunciables mantienen el derecho a acceder a estos días libres, al menos una vez cada dos años con un mismo empleador.

Qué llamado realizan desde el sector supermercadista

Desde Supermercados de Chile A.G. (ASACH) enfatizaron la importancia de planificar las compras con anticipación, considerando los horarios especiales que regirán en las vísperas de Navidad y Año Nuevo.

El presidente de la ASACH, Héctor Canales, señaló que “el sector supermercadista cumple un rol clave para el abastecimiento de las familias, especialmente en fechas de alta demanda como Navidad y Año Nuevo. Por eso, junto con cumplir estrictamente la normativa laboral, hacemos un llamado a las personas a organizar sus compras con tiempo, lo que permite una mejor experiencia tanto para los clientes como para los trabajadores”.

Finalmente, desde la asociación recordaron que cada cadena informará sus horarios específicos a través de sus propios canales oficiales de comunicación.