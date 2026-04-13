Límite de 50 transferencias del SII: quién informa tus movimientos y qué pasa si lo superas

La “ley de 50 transferencias” forma parte de la Ley N° 21.713 de Cumplimiento Tributario en Chile. Obliga a los bancos a informar al SII cuando una cuenta recibe 50 o más transferencias de distintos emisores en un mes. Superar este límite no implica multa automática, pero sí permite al SII revisar si esos ingresos provienen de negocios informales o no declarados.

Cómo funciona la fiscalización del SII si recibes más de 50 transferencias.

¿Quién debe reportar si superas las 50 transferencias?

Los bancos son los responsables de reportar los movimientos al SII. Solo se cuentan los RUT distintos, no la cantidad de transferencias. Esto significa que si una misma persona envía varias transacciones, se considera como una sola. La idea es identificar si alguien recibe dinero de muchos remitentes diferentes, lo que puede indicar actividad comercial no registrada.

¿Qué hacer si superas el límite de 50 transferencias?

Superar las 50 transferencias puede generar fiscalizaciones o la solicitud de formalizar tu negocio. Para evitar multas y fiscalizaciones, es recomendable registrar la actividad ante el SII. Además, puedes revisar si fuiste reportado en el portal “Mi SII“, sección “SII te informa”, lo que permite controlar tu situación y mantener tus ingresos dentro de la legalidad.