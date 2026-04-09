Operación Renta 2026: quiénes deben declarar y en qué casos es obligatorio hacerlo en Chile

La Operación Renta 2026, correspondiente a los ingresos obtenidos durante 2025, establece quiénes deben cumplir con la declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). Este proceso es obligatorio para distintos grupos de contribuyentes y su incumplimiento puede derivar en sanciones.

Quiénes deben declarar renta en 2026

No todas las personas están obligadas, pero sí deben hacerlo quienes se encuentren en alguna de estas situaciones:

Personas con ingresos anuales superiores a $11.265.804.

Quienes tuvieron más de un empleador o pagador durante el año.

o pagador durante el año. Trabajadores a honorarios que emitieron boletas, con o sin retención, especialmente si buscan ajustar cotizaciones.

con o sin retención, especialmente si buscan ajustar cotizaciones. Personas que solicitaron el Préstamo Solidario 2021 , para cumplir con el pago de su última cuota.

, para cumplir con el pago de su última cuota. Empresas, que deben presentar su Declaración de Renta mediante el Formulario 22.

que deben presentar su Declaración de Renta mediante el Formulario 22. Contribuyentes que deseen acceder a beneficios tributarios, como rebajas por intereses de créditos hipotecarios o gastos en educación.

Revisa las fechas claves para declarar la renta en 2026 AQUÍ.

Cómo y cuándo se realiza el trámite de la declaración de renta 2026

La declaración se realiza de forma online en el sitio del Servicio de Impuestos Internos, donde cada contribuyente puede revisar su propuesta y enviarla.

El proceso comienza con las declaraciones juradas en marzo y continúa en abril con el envío del formulario.

Qué pasa si no declaras la renta en 2026

No presentar la declaración estando obligado puede generar multas, intereses y reajustes aplicados por el Servicio de Impuestos Internos. Además, se pueden perder beneficios o devoluciones de impuestos.

Revisar tu situación tributaria a tiempo te permite evitar sanciones y asegurar el acceso a eventuales beneficios.