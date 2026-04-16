Por qué el gobierno de Colombia sacrificará a 80 de los hipopótamos de Pablo Escobar

Según el más reciente censo del ministerio de Ambiente, para 2022 había al menos 169. Sin una política de control de la población, se estima que para el 2030 llegarían a ser más de 500 y en 2035 superarían los mil.

Este lunes, la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, anunció los planes del gobierno para reducir la población de hipopótamos, que incluyen la eutanasia de 80 individuos de esta especie.

Desde 2022, los hipopótamos en Colombia están declarados como especie exótica invasora, lo que quiere decir que se considera que amenazan los ecosistemas y la biodiversidad nativa.

La ministra Vélez explicó que el crecimiento descontrolado de la población de hipopótamos, que se concentra en las riberas del río Magdalena, contamina el agua, afecta a comunidades humanas y pone en riesgo especies como el manatí y la tortuga de río.

El hipopótamo es considerado uno de los animales más agresivos del mundo, por lo que representa también un riesgo de ataque para pescadores y habitantes de la zona.

Según un estudio publicado en la revista Animals en 2021, el 87% de encuentros de humanos con hipopótamos en Uganda entre 1923 y 1994 fueron fatales.

Sobre la decisión de suministrarles la eutanasia, la ministra Vélez afirmó: “desde una perspectiva científica, esta es una acción necesaria para poder reducir la población”.

Traslocación y eutanasia

La circular firmada este lunes destina $7.200 millones de pesos a la reducción de la población de hipopótamos (unos US$2 millones) en el país. Según expresó la ministra, la expectativa es que la población se pueda ir reduciendo en al menos 33 individuos al año.

El documento contempla dos maneras de lograr ese objetivo: la traslocación (llevar los hipopótamos a zoológicos y santuarios en otros países) y la eutanasia.

El gobierno ha intentado encontrar países dispuestos a recibir a algunos de los hipopótamos, pero según informó este lunes no ha recibido respuesta favorable de ninguno.

“Creemos que tiene que ver con la pobreza genética y posibles daños genéticos que tienen estos individuos”, dijo Vélez en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

Como todos los individuos provienen de los mismos cuatro hipopótamos de Escobar, su diversidad genética es muy baja, lo cual incrementa los defectos congénitos.

La directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Natalia Ramírez, explicó que, además, el transporte de los hipopótamos a otro país es muy costoso.

Por tanto, mientras encuentran quién esté dispuesto a recibir hipopótamos y financiar el transporte, las autoridades optaron por seguir adelante con la eutanasia de 80 individuos.

La decisión, según Vélez, sigue las recomendaciones de los expertos en biodiversidad y se hará de acuerdo con un protocolo técnico para procurar que sea “ética, segura y responsable”.

La eutanasia de cada individuo costará unos $50 millones de pesos colombianos (cerca de US$14.000), informó la ministra en entrevista con Blu Radio.

Eso no incluye el entierro del cuerpo, que es indispensable por motivos de salubridad.

La recientemente reelecta senadora animalista Andrea Padilla se pronunció en contra de la decisión anunciada este lunes calificándola de “facilista y cruel”.

“Jamás apoyaré la matanza de criaturas saludables; menos aún, si, como en este caso, son víctimas de la irresponsabilidad, la negligencia, la indolencia y la corrupción estatal”, escribió en su cuenta de X.

Los hipopótamos en Colombia

En la década de los 80, cuando alcanzó su mayor poder y riqueza, Pablo Escobar estableció en la Hacienda Nápoles un zoológico con hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras, avestruces, rinocerontes y búfalos.

Tras su muerte en 1993, la hacienda quedó abandonada. La mayoría de los animales fueron eventualmente trasladados a otros zoológicos, pero ninguno quiso recibir a los hipopótamos, que quedaron a la deriva y rápidamente se dispersaron más allá de los límites de la hacienda por la cuenca del río Magdalena.

De la manada de hipopótamos en Colombia, se dice que es la primera y única que vive de forma silvestre por fuera del continente africano.

Según información del Instituto Humboldt, la población de hipopótamos ha crecido gracias a que tienen todo lo que necesitan: mucho alimento y mucha agua.

A diferencia de África, donde enfrentan depredadores y sequías, en Colombia no hay lo que los científicos llaman “controladores naturales” de la población.

Su rápido crecimiento poblacional ha tenido un alto impacto en los ecosistemas.

De acuerdo con los reportes del Instituto Humboldt, al ser un megaherbívoro (que suele alcanzar más de una tonelada de peso), los hipopótamos devoran la flora nativa, que en condiciones normales serviría para alimentar a animales más pequeños, y alteran el paisaje con sus pisadas y las grandes cantidades de excremento producen.

Además, se han registrado “ataques a personas, persecución a personas dentro de los cuerpos de agua, temor de los pescadores a ejercer su labor, presencia de los hipopótamos en vías y encuentros ocasionales con pescadores, niños y otras especies”, señala el instituto.

Desde inicios del presente siglo, el gobierno colombiano ha intentado diferentes estrategias para controlar la población de hipopótamos, desde matarlos hasta la castración química.

Todas hasta ahora han sido inefectivas para detener el aumento de la población.