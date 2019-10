El mensaje de Girardi a Piñera para su agenda medioambiental: "Que ordene su gobierno porque parece que no lo escuchan"

El Presidente Sebastián Piñera recibió en septiembre pasado el “Global Citizen Award”, premio otorgado por el Atlantic Council debido a "su ejemplar contribución a la comunidad global y liderazgo innovador en la lucha contra el cambio climático”.

El Mandatario desplegó su faceta más verde e incluso dio un discurso en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas para mostrar su preocupación por la situación del planeta. Sin embargo, hay quienes dudan de su liderazgo en esta materia

Uno de ellos es el senador Guido Girardi (PPD), quien participa en la mesa nacional por el agua que convocó el Gobierno. Pero a pesar de ser invitado por La Moneda para participar de la mesa técnica, a su juicio, "no hay comprensión de que lo que estamos viviendo es solo el inicio de un devastador proceso".

"Tenemos que adecuar las instituciones y la política a esta nueva realidad: la escasez de agua va a ser cada vez mayor. Espero que no sea pirotecnia, que no haya una propuesta vacía y que nos ayude a tener instrumentos de gestión real", dijo en conversación con La Tercera.

"No puedo negarme si un Presidente, del que no tengo por qué dudar que está bien inspirado, me invita a participar. Evidentemente si no hay propuestas concretas no suscribiré nada. Así como cuando me invitaron a la iniciativa de Salud y como no hubo propuestas concretas no fui cómplice de una iniciativa que era más comunicacional que real", añadió.

Consultado por su visión de la forma en que el gobierno ha abordado la materia climática, el parlamentario dice que prefiere creer que el discurso del Presidente Piñera "es genuino y que efectivamente ha vivido un proceso de reconversión, de metamorfosis intelectual, cultural y ética en materia ambiental".

Pero a pesar de los elogios, Girardi fue claro y le mandó un mensaje a Piñera. "Lo que le planteo al Presidente es que ordene a su gobierno, porque parece que no lo escuchan. No hay una sola política que vaya en dirección de lo que el gobierno le está pidiendo al resto del mundo", sentenció.

El senador PPD reparó en que todos los proyectos que ha enviado el gobierno buscan menoscabar el medioambiente y es un convencido de que hay "apóstoles y custodios del neoliberalismo que sistemáticamente presionan dentro del gobierno".

"No se quiere firmar Escazú, que es una cosa básica y no tiene ningún tema que de verdad viole la soberanía. Es contradictorio, porque el Presidente apoya el TPP 11 que sí puede poner en cuestión la soberanía de Chile", comentó.

Girardi es una de las voces críticas y finalizó el punto señalando que el mundo nos está mirando "y si no se firma (Escazú) todos los demás tienen derecho a dudar sobre el verdadero compromiso de Chile".