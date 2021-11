Intervencionismo sin complejos: Tras apoyo explícito de ministro de Educación a Kast, Boric afirma que el líder del Partido Republicano es el candidato de Sebastián Piñera

Cuando el Gobierno tiene que mantener prescindencia y no realizar intervencionismo electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, rompió esa regla y manifestó públicamente su apoyo al candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast. De este modo, Figueroa es el primer secretario de Estado en expresar su respaldo a Kast. Sus dichos generaron críticas desde la oposición y del oficialismo.

"Creo que estamos en la obligación de defender principios esenciales. Cuando uno ve, por ejemplo, que algo tan importante como la libertad de enseñanza está en juego en nuestro país, no corresponde otra cosa que sacar la voz y alertar sobre esa situación", señaló Figueroa en conversación con La Tercera PM.

"El Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad", prosiguió el ministro.

Cuestionan a Figueroa y al Gobierno

Tras los dichos de Figueroa, el primero en reaccionar fue el rival de Kast, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

"Este Gobierno deja claro una vez más, ahora mediante uno de sus ministros en ejercicio, que José Antonio Kast es el candidato de Sebastián Piñera y de todo este Gobierno, y que lo van a defender con medios legales e ilegales", comentó en un video.

"Es bueno que quede en evidencia que José Antonio Kast representa la versión pinochetista y recargada de lo que ha sido el mal Gobierno de Sebastián Piñera", añadió el aspirante a La Moneda.

Por su parte, el diputado Gastón Saavedra (PS) calificó de "intervención electoral" los dichos del secretario de Estado e instó a la renuncia de su cargo. "Lo que tiene que haber aquí es la salida del ministro, dejar el cargo de ministro de Educación, porque claramente está haciendo un esfuerzo por mantener el lucro en la educación", señaló el legislador.

"Por otra parte, él claramente se identifica con los postulados del candidato de la ultraderecha (...) Está sustentando sus opiniones y su intervencionismo electoral en el lucro de la educación", complementó.

En tanto, el senador Álvaro Elizalde (PS) comentó que los dichos del ministro de Educación constituyen una "intromisión" a pocas semanas de la segunda vuelta.

Desde el oficialismo, el diputado Andrés Celis (RN) afirmó que "si él quiere tener un rol activo en la campaña de Kast, debería dar un paso al costado. Lo hizo la subsecretaria (Paula) Daza".