La generación de los nietos, Isabel Cademartori, diputada chilena del parlamento alemán: "Los viejos también son importantes"

-Diputada Cademartori, su abuelo José Cademartori fue ministro de Salvador Allende en Chile durante el golpe militar de 1973. Estuvo encarcelado durante tres años antes de exiliarse. ¿Qué recuerdos de aquella época se le han quedado especialmente grabadas?

-Con mi abuelo hablábamos a menudo del día del Golpe Militar y de los días inmediatamente posteriores. Pero habla poco sobre el encarcelamiento. No son recuerdos que necesariamente quiera compartir. Más bien, recuerda con humor y cuenta cómo se escondió. Él había aparecido en las listas de las personas buscadas de los periódicos, pero con un apellido mal escrito, lo cual mi abuela pudo aprovechar para sacar dinero del banco. Él mismo se había escondido en una población con una compañera cuyo marido había ido a comprar cigarrillos años atrás y nunca volvió a aparecer. Sin embargo, tres días después del golpe, volvió de repente y así fue como descubrieron a mi abuelo. Siempre intenta aportar algo de ligereza cuando habla de esa época. Tal vez no quería que escucháramos otras historias.

-La política ha estado muy presente en su familia. También un tío se presentó al Senado en Chile el año pasado. ¿Cómo es la discusión política en familia, siendo ahora usted miembro del parlamento alemán?

-Sí, siempre hemos discutido mucho en la familia. Pero sobre todo en el plano de los hechos. Mi abuelo es un tipo de persona reservada y analítica con la que no se cae en una discusión acalorada. Pero, por supuesto, también tenemos puntos de vista diferentes, especialmente en cuestiones de política exterior, como por ejemplo Venezuela. También recuerdo que me habló hace unos años de la nueva cuota femenina en el partido comunista. "El 40% es bastante, ¿no?", dijo. Con respecto a la política de igualdad de género, también han ocurrido muchas cosas en Chile.

-Usted asistió a la escuela primaria en Chile y luego volvió como estudiante de intercambio. ¿Hubo alguna experiencia en Chile que la politizara?

-De hecho, las experiencias de mi familia me politizaron de niña. Que la gente fuera enviada al exilio, encarcelada o asesinada, desaparecida... Eso fue claramente una gran injusticia para mí, al igual que el hecho de que mi abuelo, Allende y todo el gobierno quisieran realmente hacer avanzar al país y tuvieran que pagar por ello en parte con la muerte. En la escuela me di cuenta de que muchas personas interpretaban este tiempo de manera diferente. Cuando me di cuenta de esto por primera vez cuando era niña, fue perturbador y me afectó emocionalmente. Sobre todo, porque mi opinión era minoritaria en el colegio alemán. Allí teníamos discusiones muy acaloradas cuando éramos niños. Como dato curioso: En esa época tenía una pediatra muy especial en Santiago: Michelle Bachelet, que sabía alemán porque también había vivido en el exilio en Alemania. Chile es un país pequeño y muchos de los chilenos que estaban en Alemania se conocen entre sí.

-En Chile, siempre el dictadura militar está presente en el día a día con personas que aun la defienden

-Hay muchas falsificaciones y reinterpretaciones. Dicen, por ejemplo, que Allende arruinó la economía y que Pinochet nos salvó de la toma de posesión rusa. Pero eso no es cierto. La mala situación económica, con huelgas y boicots selectivos y organizados, fue parte del golpe. En general, tengo la sensación de que hoy en día se está produciendo un replanteamiento entre la generación más joven y que se está acercando un poco a un consenso en la evaluación de este periodo. No hace falta ser partidario de Allende para reconocer que la dictadura estuvo mal y que se violaron los derechos humanos.

-Volvamos al presente. Usted tiene ahora 34 años y fue elegida para el Bundestag por el SPD a la edad de 33 ¿No ha te tenido problemas por la diferencia generacional con los otros colegisladores?

-En realidad, soy uno de los miembros más veteranos de la joven generación de diputados del Bundestag, algunos de los cuales tienen alrededor de veinticinco años. Tengo la sensación de que nos toman en serio. Somos muchos, 49 para ser exactos, por lo cual el grupo parlamentario tiene que respondernos. Y puede que sea joven, pero ya he podido adquirir cierta experiencia política. Soy vicepresidenta del grupo parlamentario y concejala de mi ciudad, Mannheim, y pertenezco al presidium de mi asociación regional. Este año celebro mi décimo aniversario como miembro del SPD. En este sentido, tengo una buena experiencia

- Gabriel Boric es ahora presidente con 36 años, con siete ministros a su lado que tienen 38 años o menos. ¿Usted se siente parte de esta generación?

...Y eso me hace ver una vez más que la edad no importa. Lo que importa es la experiencia, el valor y la determinación. Chile demuestra que la gente de mi edad también puede ser Presidente o ministro y ministra. Sin embargo, no quiero compararme con Gabriel Boric. No quiero tomar su experiencia para mí, porque muchos de ellos han experimentado una politización completamente diferente. Vienen del movimiento estudiantil, lucharon en las calles, lucharon en los comités e impulsaron la asamblea constituyente. Pero está claro que somos una misma generación, aunque hayamos tenido experiencias políticas diferentes hasta ahora.

Lo que personalmente no me gusta del movimiento actual en Chile es el tono antipolítico y antisistema de algunos de sus partidarios. Tengo mi opinión dividida sobre esta actitud generalizada de que todos los políticos son malos y que sólo la gente nueva debería estar en el poder ahora. Los viejos también son importantes, tienen una experiencia que nosotros no tenemos. Especialmente como miembro del SPD, un partido que tiene 150 años, veo las cosas de una manera más diferenciada: las instituciones tienen un valor, pero tienen que renovarse continuamente. Probablemente, los partidos tradicionales de Chile han desaprovechado esto en cierta medida. En el gabinete chileno hay ahora muchas personas interesantes, pero algunas de ellas carecen de experiencia política. Los mejores conceptos no sirven de mucho si no se domina la actividad política, que tiene sus propias reglas. Porque el otro lado tiene experiencia política y sabe cómo jugar con la opinión pública. Me preocupa un poco que haya problemas y que caigamos en trampas. Pero los dirigentes del gobierno tienen experiencia, aunque sean jóvenes.

-Maya Fernández Allende es la nieta del ex presidente Salvador Allende.

-Sí, pertenecemos a la generación de los nietos. También creo que nuestra visión de esa época de dictadura es diferente. Muchos de nuestros padres se habían distanciado de la política porque participación política tenía a veces terribles consecuencias para sus vidas. Pero nosotros, que crecimos con un poco más de prosperidad y seguridad, ahora queremos volver a marcar la diferencia. Me parece notable y emocionante cómo Boric y su entorno siguen refiriéndose a Allende y haciendo esta conexión. Vi su discurso después de la victoria electoral, fue realmente un momento de piel de gallina.

-Que Maya Fernández Allende se convierta justamente en ministra de Defensa pensando en el golpe militar contra sus abuelos, lo hace especialmente emocional ¿no?

-Sí, es realmente algo especial. He dicho claramente que hay que apoyar a Boric. Por supuesto, aparte de los buenos deseos desde la distancia, no puedo aportar mucho. Pero la alternativa era muy espantosa.

-Y ahí volvemos a la relativización de la dictadura. El candidato derrotado, José Antonio Kast, es considerado un derechista duro que llamó la atención en varias ocasiones con declaraciones poco críticas sobre la época de Pinochet. ¿Cómo fue recibido en su familia?

-Definitivamente había mucha preocupación de que pudiera ganar. Estábamos unidos en eso. Claro que en Chile estamos acostumbrados a presidentes conservadores, pero este hubiera sido de otro calibre: un neofascista a la altura de Trump o Bolsonaro. Por supuesto, lo que me preocupa especialmente es que sea de ascendencia alemana. Me molesta mucho que los alemanes tengan que atraer la atención negativa tan a menudo en Sudamérica.

-Antes de las elecciones, algunos medios de comunicación plantearon una polarización entre un supuesto izquierdista y el derechista Kast. ¿Dónde colocan a Boric? ¿Es un socialdemócrata?

-Sí, es más bien un socialdemócrata de izquierda, pero definitivamente un socialdemócrata. De hecho, me molestó que esto se presentara en la prensa como un duelo entre "extrema izquierda contra extrema derecha". Eso no se corresponde con la realidad.

-Cómo ha vivido todo lo ocurrido de los últimos años en Chile, con el estallido social y el proceso para una nueva constitución?

-Debido a la pandemia, no pude viajar a Chile durante mucho tiempo. Pero, por supuesto, seguí activamente todo junto con mi familia. Especialmente la votación sobre la Convención Constitucional, con un resultado tan claro, me pareció muy notable y esperanzadora. Mis hermanos están un poco más involucrados y en Alemania hay una gran comunidad chilena, que había hecho campaña por el voto. Muchos alemanes también tienen una relación emocional positiva con Chile. Muchas veces escucho que la gente siguió intensamente al gobierno de Allende. Por supuesto, no siempre puedo observar todo con detalle desde aquí. Pero desde que me mudé al Bundestag, puedo volver a dedicar más tiempo a Chile. Porque ahora tengo la oportunidad de poner a mi país de origen en un lugar de más atención. En Berlín, hay mucha gente que quiere poner a América Latina y a Chile en particular más en la agenda política, y yo quiero apoyarlo.

¿Se identificó con las protestas que surgieron con fuerza el 2019?

-Como socialdemócrata, me identifico absolutamente con las preocupaciones de las protestas, la educación gratuita, las oportunidades profesionales para los jóvenes y la justicia social. Pero también me duele ver que Chile ha sufrido tanto. Las protestas han dejado dolorosas huellas, se han producido graves violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes. A pesar de todo el optimismo, hay que tener en cuenta que esto también ha requerido grandes sacrificios y ha dejado heridas que ahora hay que curar para que el nuevo comienzo tenga éxito. Por lo tanto, veo el desarrollo con un ojo llorando y otro riendo. Es una lástima que haya hecho falta esto. Como socialdemócrata, siempre me alegro cuando se logran avances mediante reformas y acciones políticas.

-Entre sus competencias hay puntos de conexión entre Alemania y Chile: la política climática y medioambiental en el transporte y la electro movilidad.

Sí, hay muchos temas apasionantes: Energías renovables, movilidad, litio, hidrógeno. Veo un gran potencial de cooperación económica en estas áreas. Ya existen cooperaciones para la producción de combustibles renovables con fabricantes de automóviles en Alemania. Pero la cooperación debería beneficiar a Chile tanto como a Alemania. Esto forma parte de las prácticas de comercio justo.

-¿Existen otras cuestiones entre Alemania y Chile que los nuevos gobiernos de ambos países deberían abordar?

-El proceso de reconciliación con la Colonia Dignidad debe continuar. La comisión del Bundestag y del gobierno federal va a ser restablecida, y espero formar parte de ella. Aunque haya habido avances -como la indemnización de las víctimas-, todavía quedan algunos puntos abiertos. En Chile sigue faltando un centro de documentación como recuerdo digno. Otra cuestión es el enjuiciamiento de los autores en Alemania. Personalmente, me irrita profundamente que los pedófilos alemanes que abusaron sexualmente de los niños como miembros de la secta en Chile, o que participaron en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, puedan vivir aquí en Alemania sin ninguna molestia. No soy abogada, pero me gustaría poder entender por qué se abandonaron los casos. Desde el punto de vista de las víctimas, esto es una bofetada en la cara. Como alemanes, tenemos una responsabilidad en este asunto, porque nuestra embajada no hizo un buen papel en absoluto. En el mejor de los casos, miró intencionalmente hacia otro lado.

-La embajada alemana en Chile también "miró intencionalmente hacia otro lado" en otras ocasiones en el pasado.

-Exactamente. Me alegraría de que Frank-Walter Steinmeier, en ese momento en su función de Ministro de Asuntos Exteriores, pusiera el tema sobre la mesa. Fue un paso importante para dejar claro que la embajada alemana no hizo un buen papel y anunciar una reevaluación. Pero cuando se cometen violaciones de los derechos humanos en una dictadura, en el caso de Colonia Dignidad también por parte de ciudadanos alemanes, debemos exigir que se trate adecuadamente.

*Isabel Andrea Cademartori Dujisin nació en 1988 en Bad Saarow, a orillas del lago Scharmützel, en Brandeburgo. Su padre es chileno, su madre alemana. Su abuelo es José Cademartori (*1930), economista chileno que fue elegido cuatro veces diputado por el partido comunista. En los últimos meses antes de la caída del gobierno socialista de Salvador Allende, fue ministro de Economía. Su bisabuelo fue un inmigrante italiano, cultivador de aceitunas en el norte de Chile. Al final de la dictadura en Chile, su familia se trasladó de Alemania Oriental a Santiago de Chile, donde Isabel asistió al Colegio Alemán. A los doce años, regresa a Alemania con su madre y sus hermanos y vive en Hannover. Más tarde estudia administración de empresas y educación empresarial en Mannheim, donde también comienza a involucrarse en la política. En 2019, es la miembro más joven de la facción en el consejo local. En septiembre de 2021, gana el mandato directo del SPD en la circunscripción de Mannheim con un 26,4% de los votos. Sus áreas de especialización son la política de transportes y el desarrollo urbano. En la comisión de transportes del Bundestag, se ocupa de la protección del clima y el medio ambiente en el transporte.