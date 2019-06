Mañalich responde a críticas de Santelices: "Yo he sido de una lealtad tremenda con todo lo que se ha hecho en el Gobierno"

El exministro de Salud, Emilio Santelices, rompió el silencio y se refirió a su salida de La Moneda tras el segundo ajuste ministerial del Presidente Sebastián Piñera.

En conversación con La Tercera, el ex Minsal señaló que se sorprendió con la noticia. "Estábamos haciendo un trabajo fantástico", aseguró. Sin embargo, asumió su "debilidad" ya que "no contaba con una red política que me protegiera, pero esa es mi realidad y la asumo tal cual es".

En esa misma línea, se refirió a su sucesor, Jaime Mañalich, comentando que "la lealtad define la calidad y la altura de las personas y, por consiguiente, como yo me rijo desde ese principio, no voy a emitir ninguna opinión en el mismo sentido de las críticas que me hizo el ministro Mañalich. Opiniones que yo pienso que... hablan mal de quienes las emiten".

Frente a esto, en entrevista con Mesa Central de Canal 13, Mañalich respondió a las declaraciones de Santelices. "Yo diría que efectivamente el día viernes hubo algunos ministros y ex ministros que entraron a un periodo de luto, que hay que respetar, que es duro. A cada uno de ellos les costó mucho, los pilló de sorpresa dejar el Gobierno",señaló.

El médico añadió que "yo he sido de una lealtad tremenda con todo lo que se ha hecho en el Gobierno, el doctor Santelices tiene que estar tranquilo, nosotros vamos a defender sus gestiones y lo mucho y bueno que ha hecho, me voy a reunir con él por supuesto".

Mañalich adelantó que se reunirá con Santelices si es que "él así lo desea" para poder adentrarse en los temas de la cartera. "Mi preocupación fundamental ha sido, no la gestión de él, sino el interceder en el proyecto de reforma a las isapres, eso me preocupa, que encontremos rápidamente un mecanismo a llegar a un acuerdo y eso lo he transmitido como preocupación desde el punto de vista legislativo", detalló.