Vicepresidente de la UDI critica al Gobierno por resultados de la CEP: no adoptó una "posición firme" y le faltó "más calle"

El vicepresidente de la UDI, el diputado Juan Manuel Fuenzalida reaccionó a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), la que reveló que sólo un 6% aprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera.

A juicio de Fuenzalida, esto era algo que se percibía "en el ambiente. El actuar del Gobierno no dejó contento a nadie, ni a moros ni a cristianos, y eso se refleja en la encuesta que se hizo entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre".

"Está claro que, independiente de tu oposición política, creo que al Gobierno le faltó adoptar una posición firme. O A o B, pero una posición firme", criticó en entrevista con radio Cooperativa.

Esta baja aprobación se debe a que "estuvimos navegando mucho tiempo en aguas donde no se tomaban decisiones, donde no se asumía una postura. Puedes estar a favor o en contra, pero si el Presidente hubiera asumido una posición respecto del orden, la seguridad y la paz pública, tal vez la desaprobación no sería del 82%. O si el Presidente hubiera asumido una postura sobre el tema de las pensiones de forma inmediata y no dos meses después, tal vez sería otro el gallo que cantaría".

En ese sentido, Fuenzalida dijo que al Gobierno, "en general, le falta más calle", ya que "debería haber escuchado, debería haber estado con las organizaciones, debería haber estado en terreno. Y cuando hablo de Gobierno no me estoy refiriendo solo a los ministros y subsecretarios, sino que también a los intendentes, a los gobernadores, a los directores de servicios, a los seremis, porque creo que acá había que salir a escuchar a la gente".

"Y no era tan difícil escucharlos, si los tres temas más prioritarios son pensiones, sueldos y salud, y desde ese pilar haber tratado de construir el nuevo pacto social", afirmó.

"A las autoridades del Gobierno, en general, les falta más calle. Aquí no podemos andar cortando cintas, inaugurando cosas, anunciando cosas, si no se está más con la gente. Aquí creo que falta estar más con la ciudadanía, conocer los problemas", sentenció.