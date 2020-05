El enredo de Espacio Riesco: comienzan a llegar los primeros pacientes y el Minsal no aclara si son Covid-19

El arriendo de Espacio Riesco sigue siendo todo un enredo para el ministerio de Salud. Este jueves comenzaron a llegar los primeros pacientes al denominado Centro Hospitalario Huechuraba. Sin embargo, trascendió que ninguno de estos usuarios corresponde a casos de Covid-19.

El punto no ha sido aclarado por el Ministerio de Salud. Consultado al respecto durante la entrega del balance diario del coronavirus en Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, solo sostuvo que “esa es información confidencial de cada uno de los pacientes que se están trasladando hacia el recinto hospitalario desde otros recintos de salud”, evitando despejar los datos.

De este modo, si no se trata de pacientes contagiados con coronavirus, lo sucedido se contrapone con lo señalado días atrás por el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien anunció que el Espacio Riesco debutaría “este jueves o viernes como un lugar de aislamiento para pacientes Covid-19 asintomáticos”.

Además, una fuente al interior del Minsal señala que la falta de traslado de pacientes con Covid19 al Espacio Riesco se debe a la inexistencia de instalaciones adecuadas en el centro de eventos para diferenciar a los tipos de pacientes. Sin embargo, el subsecretario Zúñiga garantiza que todo está listo en el recinto para recibir a los enfermos.

“Hemos instalado ahí un número de camas suficiente para poder atender lo que hoy día está ocurriendo y además hemos instalado módulos separados tal como se hacen en los hospitales de nuestro país, donde tenemos salas de hospitalización para pacientes con coronavirus y salas de hospitalización para pacientes que no tienen el virus, con el objetivo de que no se contagien entre los pacientes y también con que esos pacientes no contagien a los trabajadores de la salud”, indicó la autoridad.

“Hoy hemos comenzado programa de traslado y va a ir aumentándose cada día, pero tenemos que hacerlo paulatinamente. Este es un nuevo recinto, y se va a ir realizando paulatinamente para resguardar la seguridad de la atención de todos nuestros pacientes”, añadió.

El arriendo del Espacio Riesco abrió una fuerte polémica desde que fue anunciado en marzo pasado, y escaló incluso a la Contraloría, que ofició al Minsal pidiendo copia del contrato.