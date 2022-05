Ministerio de Transportes comienza plan para asegurar correcto desplazamiento de personas a sus lugares de votación ante plebiscito de salida

El subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, en conjunto a la directora de Transporte Público Metropolitano (DTMP), Paola Tapia y el Seremi de Transportes de la región Metropolitana, Roberto Santa Cruz, dio por iniciado el plan nacional de cara lo que será el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, para coordinar anticipadamente el desplazamiento de la ciudadanía hacia sus respectivos locales de votación.

Así lo indicó Pineda, quién declaró que desde el Ministerio de Transportes han instruido "tanto al seremi como al Directorio de Transporte Público Metropolitano a trabajar con el Gobierno Regional y también con los operadores de transporte público de tal manera de identificar los puntos críticos durante ese día y de asegurar la accesibilidad de las personas a los distintos lugares de votación. Como autoridades estamos totalmente comprometidos con este plebiscito y nuestra función en asegurar las condiciones para que las personas puedan asistir a los locales de votación de forma tranquila".

Ante la posibilidad de que los buses del transporte público funcionen de forma gratuita para las elecciones, el subsecretario adelantó que "no queremos levantar falsas expectativas".

“Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en el congelamiento de las tarifas, y por lo tanto dentro de nuestro marco presupuestario creemos que hay que ser responsables, no queremos levantar falsas expectativas en cuanto a la gratuidad ese día, tenemos gratuidad en algunos servicios, en Metro y Tren Central, pero más allá de eso no queremos levantar falsas expectativas”, complementó.

Por otro lado, la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, comentó que "lamentablemente en el pasado gobierno no se logró avanzar en esa materia y hoy día estamos con una situación evidente de congelamiento de tarifas lo que no nos permite todos los espacios presupuestarios, hemos heredado un sistema en déficit y por lo tanto tenemos que ser responsables a la hora de evaluar, ese es el análisis que estamos comprometidos con la ciudadanía a realizar y a poder ojalá lo más posible, pero no vamos a generar falsas expectativas”.

Sobre el plan, Tapia adelantó que consistirá en tres puntos:

“En primer lugar buscar concentrar la operación de los servicios de transportes en los lugares de votación de mayor alta afluencia de público, en segundo lugar revisar muy bien los puntos de congestión y los desvíos que vamos a realizar y en tercer lugar dar espacio para que prácticamente los 6 millones de personas en el Gran Santiago que van a concurrir a votar puedan hacerlo en forma segura. En la última elección en el Gran Santiago votaron 2.800.000 personas, prácticamente vamos a duplicar esa cifra, el desafío no es menor”.

Esta medida comienza cuatro meses antes del plebiscito de salida tras la situación que se vivió durante la segunda vuelta de las elecciones Presidenciales, en donde diversos pasajeros a lo largo del país, denunciaron la falta de transporte público para asistir a sus lugares de votación.

“Es de suma urgencia establecer un trabajo planificado, donde se considere la movilidad de las personas, las posibles congestiones y la implementación de desvíos, factores que no fueron considerados el pasado 19 de diciembre”, concluyó Tapia.