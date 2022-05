Presidente de Asociación de Fiscales y dichos de ministra Vega: “llama la atención que se insista en ciertos conceptos que hemos desmentido varias veces"

El presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, se refirió a los dichos de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, y enfatizó que "en Chile no existen presos de conciencia".

En conversación con CNN Chile, Bravo manifestó que "llama la atención que se insista en ciertos conceptos e ideas que nosotros hemos desmentido varias veces, como lo de los presos políticos. En Chile no existen presos de conciencia".

"En lo referido a esta especia de tardanza en los procesos judiciales que apuntó la ministra, también lo hemos señalado en reiteradas oportunidades: los fiscales investigamos delitos, formalizamos, pedimos medidas cautelares, pero hay que tener claro que nosotros no nos mandamos solos", complementó.

En ese sentido, Bravo sostuvo que los fiscales se encuentran "sujetos a una serie de controles desde el punto de vista procesal" y que "las razones por las que un proceso judicial se puede retardar son muchas".

"Esto de decir de manera tan superficial que aquí hay personas que han estado mucho tiempo privadas de libertad sin pruebas es una afirmación irresponsable y que no da cuenta del conocimiento respecto a cómo funciona el sistema, un sistema donde no hay un actor, ya que aquí nosotros no jugamos solos", declaró.

Bravo recalcó que dicha acusación "no tiene ninguna evidencia concreta".

"Además, hay una cosa mucho más compleja cuando esto viene de una autoridad política, porque significa hacer un cuestionamiento de otros poderes de Estado y no estoy hablando del Ministerio Público solamente, estoy hablando del Poder Judicial", cerró.