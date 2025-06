La jubilación de Julio Ponce: las especulaciones detrás del último rugido del yerno

De acuerdo con Musalem, en mayo de 2022, Manubens participó en la adjudicación de un contrato millonario a la empresa Compañía Marítima Chilena S.A., pese a que su hermano ocupaba un cargo ejecutivo (CFO) en dicha firma. Esta omisión habría vulnerado las normas de probidad de ENAP y, además –a su juicio–, la empresa adjudicada no cumplía con los criterios generales de evaluación.

No obstante el vínculo directo y relevante entre Manubens y su hermano, el director no habría declarado dicho conflicto de intereses ni se habría abstenido de participar en la deliberación y votación respectiva, como lo exigen las normas de probidad y las propias políticas internas de ENAP.

Según el escrito judicial, el 18 de enero de 2024, dos años después del voto a favor del contrato original, Rodrigo Manubens, desde el extranjero, solicita por correo electrónico al entonces gerente de Compliance (Sebastián Segovia), con copia a Carlos Riffo (jefe directo de Musalem), actualizar su declaración de intereses, informando que un familiar era CFO de un proveedor relevante. Al día siguiente, se le ordena a Musalem bloquear al proveedor del sistema SAP que utiliza ENAP.

Posteriormente, y siempre de acuerdo con los dichos de Musalem, el Directorio de ENAP aprobó un aumento de tarifas para la empresa proveedora en cuestión (Compañía Marítima Chilena S.A.), esta vez con la abstención del director Manubens.

Manubens es una figura influyente en el ámbito empresarial chileno. Ingeniero comercial que estuvo estrechamente ligado al Grupo Luksic durante muchos años. Su trayectoria incluye roles clave en empresas como el Banco de Chile y la fusión de los bancos O’Higgins y Santiago. Desde 2021, Manubens forma parte del directorio de ENAP. Además, ha desempeñado importantes roles en directorios de otras empresas relevantes.

Consultada ENAP, la compañía no quiso responder a preguntas específicas del caso, pero en un correo electrónico nos afirmó que “la empresa no comparte, en absoluto, lo planteado por el demandante. Agregamos, además, que junto con respetar el correcto funcionamiento de todas las instituciones y reiterar nuestra mayor valoración por el debido proceso; será en las instancias correspondientes y mandatadas por los tribunales respectivos, en las que presentemos los antecedentes que la autoridad requiera, tanto en la forma como en la completitud y tiempos dados para ello”.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbete hoy a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

3

AUSTRALIS Y QUIROGA NEGOCIAN ACUERDO

Qué pasó. Tal como les conté la semana pasada, el millonario arbitraje entre Joyvio, dueña de Australis Seafood, e Isidoro Quiroga entra en su fase decisiva. El fallo está listo, pero el proceso entró en pausa en medio de una creciente presión para que las partes negocien un acuerdo.

Hace casi 3 semanas el tribunal arbitral –presidido por Pedro Pablo Vergara e integrado también por Andrés Jana (nombrado por Joyvio) y Ramón Cifuentes (por Quiroga)– citó a las partes a una audiencia de conciliación, la que terminó sin acuerdo. Pero en los últimos días, las partes han retomado las tratativas, entendiendo que negociar un acuerdo directamente entre ellas sería la mejor forma de ponerle fin al litigio.

El conflicto se remonta a la compraventa de Australis en 2018. Joyvio, filial del grupo chino Legend Holdings, acusa que Quiroga ocultó información crítica durante la operación, en particular una sobreproducción sistemática e ilegal de salmones, que habría inflado artificialmente el valor de la empresa.

Quiroga rechaza las acusaciones, afirma que los compradores estaban informados y apunta a un cambio de criterio de las autoridades regulatorias chilenas.

En juego hay casi US$ 1.400 millones. En el mercado especulan que ven difícil un acuerdo, aunque algunos creen que sería lo más razonable. Una fuente que conoce los detalles del caso aventura a especular que Quiroga a lo más aceptaría pagar las multas regulatorias, que podrían llegar a los US$ 100 millones. Pero la misma fuente cree que “por menos de US$ 300 millones Australis no firma” y estarían dispuestos a seguir presionando vía la querella criminal, que avanza en forma independiente.

Australis: el exfiscal de la salmonera se convierte en el testigo clave del caso. Se trata del exdirector y exgerente legal de la empresa, Rubén Henríquez. La semana pasada, Australis ingresó una ampliación de querella contra Henríquez, quien fue uno de los ejecutivos de confianza de Quiroga. Rubén Henríquez ya formaba parte de la causa en calidad de imputado por el delito de fraude, pero se ingresó un nuevo escrito ampliando los cargos en su contra.

Un elemento clave dentro de esta ampliación de querella es la existencia del video que mencionamos en este espacio la semana pasada. Se trata de una reunión grabada, sostenida en octubre de 2022, entre Henríquez y un abogado externo en la que –según Australis– Henríquez admitió que el plan productivo venía “desde siempre” y que nunca fue ajustado a la legalidad, y que luego del cambio de control no se informó al Directorio sino recién hasta 2022 (cuando Andrés Lyon, en representación de los compradores chinos, asumió la gerencia general).

En la ampliación de la querella se acusa a Henríquez de no solo incumplir “sus deberes como representante y gerente legal, sino que fue funcional al ocultamiento de un masivo plan ilegal de sobreproducción”.

Henriquez, en conversación en El Semanal, dice que “esta difusión parcial y manipulada de un video editado, igual que la nueva ampliación de la querella en mi contra por supuesta administración desleal, son parte de la estrategia de amedrentamiento de Joyvio y Australis en mi contra por las denuncias que hice en 2023”.

Y redobló su acusaciones contra Australis y sus abogados: “Antes de que iniciaran los juicios contra Quiroga me amenazaron y me ofrecieron beneficios económicos para que yo testificara lo que ellos querían. La difusión del video manipulado y la querella son parte de las represalias. Mi impresión es que las toman justo ahora para estirar la causa penal y presionar a la Fiscalía y a los árbitros”. Y vuelve a insistir en que, en el proceso de venta de Australis, se entregó toda la información de la compañía en forma transparente. No existió ningún ocultamiento, enfatiza.

>>>Si quieren leer la historia y lo que dicen los abogados de Quiroga, Suscríbete hoy a El Semanal y súmense a nuestra comunidad

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL GRAN CUCO DEL MERCADO

“Gran y Hermosa Ley” = Gran y Hermoso Déficit: el paquete económico de Trump sumaría 2,4 billones de dólares al déficit y eso tiene a inversores alrededor del mundo en pánico. Lo que paga Estados Unidos en intereses por su deuda es casi el 25% del presupuesto y más que lo que gasta en defensa.

El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Representantes por un margen estrechísimo de 214 a 215, y ahora enfrenta un escenario más incierto en el Senado, donde incluso senadores republicanos están pidiendo ajustes.

El proyecto es lo que hizo que estallara la guerra entre Donald Trump y Elon Musk, que está furioso con la “irresponsabilidad” de la ley y está obsesionado con hacer que fracase (más sobre el tema un poco más abajo en esta edición).

¿Por qué está golpeando al mercado de bonos? Este gigantesco aumento del déficit proyectado está sacudiendo los mercados de deuda, porque significa que el Gobierno de Estados Unidos tendrá que emitir muchos más bonos para financiarse.

Con una oferta creciente y dudas sobre la sostenibilidad fiscal, los inversores están exigiendo mayores rendimientos para seguir comprando deuda soberana, lo que empuja al alza las tasas de interés de los bonos del Tesoro y eso genera un efecto dominó en los costos de financiamiento en el resto del mundo, Chile incluido.

<span style=”color: black; background-color: #f9f7f7;”> Un mensaje de Tenpo