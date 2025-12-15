El tsunami Kast llegará a La Moneda con viento de cola

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para los que no reciben la versión premium)! Habemus presidente: José Antonio Kast arrasó en las urnas. Más de 7 millones de chilenos lo votaron. Ganó el balotaje con casi un 60% de los votos, superando por alrededor de 18 puntos a Jeannette Jara. Un tsunami electoral. Su triunfo capitalizó el descontento con el Gobierno de Gabriel Boric. Ahora enfrenta altas expectativas y un Congreso fragmentado..

Su gran desafío es no cometer el error de Boric, Piñera y de los dos procesos constitucionales: confundir apoyo electoral en un respaldo ideológico.

La mirada del mercado: casi 19 puntos porcentuales de diferencia es un margen no menor. Jorge Selaive, economista jefe del Scotiabank, anticipa que una diferencia tan importante podría tener un impacto relevante sobre activos financieros locales este lunes (CLP, tasas, bolsa). El Ipsa cerró el viernes con un nuevo récord, superando los 10.300 puntos y acumula un alza superior al 50%. El viernes el dólar cerró en $910, su menor nivel desde octubre de 2024.

Kast llega con viento de cola para enfrentar sus desafíos económicos: bajo crecimiento, empleo y presión fiscal (los otros son seguridad y migración). Kast recibirá una economía recuperando dinamismo gracias a un nuevo superciclo minero, con la inversión extranjera a niveles récord –empujada por minería y proyectos de energía renovable– y lo peor de la permisología en retirada.

Un dato: el royalty minero ya le está generando al menos US$ 1.500 millones adicionales a las arcas fiscales.

Otro dato: esta semana el Banco Central probablemente ajuste al alza su proyección de crecimiento para los próximos dos años y eleve su estimación sobre el crecimiento potencial de la economía.

También en esta edición de El Semanal, nuevo IPoM, nuevo diagnóstico: el caso para subir el PIB potencial; un mundo cada vez más desigual: el 1% manda, el resto resiste y Chile mejora; y lo que se habla en las mesas de dinero: los problemas de la AGF vinculada al exadministrador de la campaña presidencial de Sebastián Piñera de 2009.

Además, el acceso a la vivienda en Chile se ha vuelto críticamente duro; el CAM define por estos días un reclamo por posibles graves conflictos de intereses en el caso Australis; y financiamiento universitario: los cambios que prepara Hacienda para el FES, luego de las críticas del CFA y la Contraloría.

IPOM, CRECIMIENTO POTENCIAL Y EL VIENTO DE COLA PARA KAST

Nuevo IPoM, nuevo diagnóstico: el caso para subir el PIB potencial. Datos de inversión, empleo y crecimiento apuntan a una economía más dinámica de lo que reconoce hasta ahora el escenario base del Banco Central. La evidencia reciente sugiere que el PIB potencial podría estar más cerca del 2,5% que del 2%, un ajuste clave para calibrar correctamente la política monetaria.

Y hay un creciente número de economistas que afirman que mantener un PIB potencial en torno al 2% podría estar llevando al BC a una lectura excesivamente conservadora sobre la capacidad real de expansión de Chile.

Los argumentos: nuevo superciclo del cobre, demanda por litio y tierras raras, inversión en la transición energética, avances en controlar la permisología y los beneficios de la reforma de pensiones. A eso hay que sumar los flujos que están entrando al mercado financiero por el paso a jubilación de la generación más rica de la historia de Chile, que están inyectando entre 10 y 12 millones de UF mensuales. Y eso tiene pa’ rato.

Esta semana el Banco Central se toma la agenda. El mercado –ya con el nombre del próximo ocupante de La Moneda confirmado– vuelca su atención al Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre y a lo que el Consejo del ente emisor decidirá hacer con la tasa de interés en su última reunión del año.

En el mercado apuestan a un ajuste al alza en proyección de crecimiento para 2026, desde 1,75-2,75 a 2,0-3,0%. Y ahí crecer 3% el próximo año entraría en el rango.

El IPoM será la última radiografía detallada de la economía que deja Boric y la herencia que recibirá José Antonio Kast en marzo. El exvicepresidente del Banco Central, Pablo García, dice que las condiciones están dadas para que el BC eleve su estimación sobre el crecimiento potencial de la economía chilena, un parámetro clave para la política monetaria.

El argumento central es que el PIB potencial estimado en torno al 2% estaría quedando corto frente a la evidencia reciente. Datos de inversión, consumo, comercio exterior y mercado laboral sugieren que la economía opera más cerca de un ritmo de expansión del 2,5%, cifra que además coincide con estimaciones del Ministerio de Hacienda y con proyecciones implícitas del propio BCCh en ejercicios anteriores. La semana pasada se confirmó que estamos camino a tener un año récord de exportaciones y supimos que las inversiones en proyectos mineros tocaron su mayor nivel en más de una década y suman US$ 104.549 millones para periodo 2025-2034.

Datos de inversión, consumo, comercio exterior y mercado laboral sugieren que la economía opera más cerca de un ritmo de expansión del 2,5%, cifra que además coincide con estimaciones del Ministerio de Hacienda y con proyecciones implícitas del propio BCCh en ejercicios anteriores. y supimos que las inversiones en proyectos mineros tocaron su mayor nivel en más de una década y suman US$ 104.549 millones para periodo 2025-2034. García advierte que mantener un diagnóstico de bajo crecimiento potencial podría estar subestimando la capacidad real de la economía chilena, lo que tiene consecuencias relevantes: una tasa neutral más baja de lo que corresponde y una política monetaria potencialmente más restrictiva de lo necesario. De hecho, si el crecimiento potencial se acerca al 2,5%, la tasa neutral real –y por ende la nominal– debería ubicarse en niveles más altos.

lo que tiene consecuencias relevantes: una tasa neutral más baja de lo que corresponde y una política monetaria potencialmente más restrictiva de lo necesario. De hecho, si el crecimiento potencial se acerca al 2,5%, la tasa neutral real –y por ende la nominal– debería ubicarse en niveles más altos. El ex vicepresidente del banco sostiene que el Consejo debiera revisar al alza su estimación de PIB potencial, no como una señal de sobrecalentamiento, sino como un diagnóstico más realista de la economía chilena. Hacerlo permitiría alinear mejor la política monetaria con el nuevo contexto y evitar decisiones basadas en una visión excesivamente pesimista del crecimiento de largo plazo.

UN MUNDO DESIGUAL: EL 1% MANDA, EL RESTO RESISTE Y CHILE MEJORA

El mundo sigue desigual. El informe 2026 sobre la desigualdad, que publican el economista francés Thomas Piketty y su equipo, con comentarios del Nobel de Economía Joseph Stiglitz, muestra cómo el poder económico, climático y político sigue concentrado en pocas manos.

El nuevo Informe de Desigualdad Mundial desnuda un fenómeno que ya dejó de ser tendencia para convertirse en estructura: la concentración extrema del poder económico, climático y político en manos de una minoría global.

Aunque la narrativa global habla de progreso, los datos revelan una realidad distinta: una minoría ejerce un poder económico, climático y político sin precedentes, mientras vastas poblaciones –especialmente en regiones pobres– siguen atrapadas en condiciones precarias.

En Chile, la desigualdad sigue siendo alta, pero el informe muestra una mejora sostenida desde 2014. Aun así, el país continúa entre los más desiguales del mundo cuando se compara internacionalmente.

El 10% más rico captura 59,5% del ingreso total.

El 50% más pobre recibe solo 8,2%.

El 1% superior gana en promedio, en euros, casi 498.000 anuales, frente a apenas 1.533 euros del 50% inferior.

La brecha entre el 10% y el 50% inferior cayó de 89,8 a 72,3 entre 2014 y 2024, lo que revela avance, pero no cambio estructural.

Riqueza: desigualdad aún más profunda

El 10% más rico controla 69,4% de la riqueza total del país.

El 1% posee más de un tercio (36,6%).

La mitad inferior acumula solo 2,6%.

La concentración patrimonial en Chile está entre las más altas del mundo, incluso comparada con países de ingreso similar.

Un mundo donde el 10% manda (y el 1% decide):

El 10% más rico captura 53% de los ingresos mundiales y controla 75% de la riqueza.

El 0,001% más rico –unos 56 mil multimillonarios– posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre del planeta.

La desigualdad no solo persiste: se acelera, impulsada por retornos del capital que crecen más rápido para los ultrarricos que cualquier ingreso del trabajo.

Democracias fracturadas: desigualdad económica → desigualdad política. Se debilita la antigua relación “clase trabajadora = izquierda” y crecen brechas territoriales: grandes ciudades votan cada vez más distinto que zonas rurales.

OTRA AGF EN CONTROVERSIA CON APORTANTES

Lo que se habla en las mesas de dinero: los problemas de la AGF vinculada al exadministrador de la campaña presidencial de Sebastián Piñera de 2009. Hablo de Santiago Valdés, socio fundador y director ejecutivo de la AGF Venturance. Los otros socios son Antonio Zegers y Roberto Loehnert.

La gestora de activos alternativos y asesora financiera quedó en el centro de una controversia por una polémica con al menos 2 aportantes a sus fondos, los que habrían ya presentado denuncias ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El origen de la controversia. Según al menos 3 fuentes que conocen en detalle la controversia, Venturance habría incurrido en un conjunto de prácticas irregulares que –a juicio de los reclamantes–, configurarían un patrón de abuso de posición y vulneración del deber fiduciario, con efectos directos sobre los inversionistas y la transparencia del mercado.

Entre las conductas cuestionadas se mencionan el “ocultamiento de información esencial, decisiones financieras sin sustento técnico que habrían generado déficits y sobreapalancamiento, amenazas de dilución a aportantes cumplidores, modificaciones de series y emisiones de cuotas al margen de los reglamentos aprobados, y el uso de estructuras de fondos de deuda para fines tributarios”. Las denuncias sostienen que estas prácticas habrían sido sistemáticas y discriminatorias.

Según las mismas fuentes, ya se hicieron reclamos formales ante la CMF, hoy en proceso de análisis.

El foco también se ha puesto en el propio Valdés, figura conocida en el mundo financiero y político, hijo de Flavio Valdés, amigo de Piñera y cercano a círculos empresariales ligados a la centroderecha. Pasó por Bancard y LarrainVial, y estuvo salpicado en el caso Penta y el financiamiento ilegal de la política.

Desde Venturance rechazan categóricamente las imputaciones. La firma sostiene que en sus 15 años de operación ha actuado con apego a la ley, que no ha sido sancionada por los organismos fiscalizadores y que no enfrenta demandas ni arbitrajes de aportantes.

Aseguran que los cambios cuestionados fueron aprobados unánimemente en asambleas, que las medidas buscaron evitar la dilución de inversionistas incumplidores y que las acusaciones sobre operaciones tributarias son falsas y maliciosas. Además

Y apuntan en particular a un grupo menor de aportantes a 3 fondos inmobiliarios que no concurrieron a los llamados de capital comprometidos, “lo que afectó el equilibrio financiero de dichos proyectos. Y que si bien el Reglamento Interno y los Contratos de Promesa de Suscripción de cuotas establecían como castigo multas e incluso la dilución completa de los aportantes incumplidores en beneficio de los aportantes cumplidores, la Administradora propuso un mecanismo alternativo que buscaba específicamente NO licuar a los aportantes en incumplimiento y darles más plazo para el pago de sus cuotas atrasadas”. Ese mecanismo fue aprobado por unanimidad.

GRÁFICO DE LA SEMANA: TENER CASA PROPIA, SUEÑO CADA VEZ MÁS LEJANO

El acceso a la vivienda en Chile se ha vuelto críticamente más caro. Un estudio del centro de estudios Espacio Público (uno de los autores es Kevin Cowan, la propuesta de Boric para el Consejo del BCCh) muestra que, en los últimos 15 años, los precios han aumentado muy por encima de los ingresos, ubicando al país entre los de mayor deterioro en la relación precio-ingreso dentro de la OCDE.

Hoy, comprar una vivienda exige en promedio 11,4 años de ingresos de un hogar, frente a 3,9 años en 2009, tensionando el bienestar de las familias y limitando su acceso a oportunidades básicas.

El misterioso tuitero @Edu⁷ calcula que desde enero de 2010:

UF+116% ha subido el Índice de Precios Viviendas.

UF+33% ha crecido el Índice de Remuneraciones.

LA SEMANA EN REDES: UNA CLASE MEDIA AGOBIADA

El posteo de esta semana lo subió a IG el medio británico The Financial Times @financialtimes y aborda el gran desafío para las democracias liberales: el agobio y malestar de las clases medias.

El posteo analiza el intenso debate socioeconómico que sacude a Estados Unidos estas semanas, pero que tranquilamente podría aplicarse a Chile o la gran mayoría de las democracias liberales: las clases medias sienten que la plata no les alcanza y viven una presión financiera constante.

O sea, el umbral económico de una vida de clase media parece elevarse cada vez más rápido que los salarios. En Chile menos del 4% gana más de 3 millones de pesos mensuales y la gran mayoría menos de un millón. Una familia tipo de 4 personas viviendo en el Área Metropolitana viviría apretada.

Y he aquí la paradoja: las grandes clases medias, en su más amplia definición, en las grandes ciudades, tienen acceso a más cosas materiales que nunca, pero los servicios como colegios, salud, arriendo/hipoteca/ los atrapa. Y ese es el gran círculo que la política tradicional no ha logrado cuadrar.

SIN TACOS NI CORBATAS

– El CAM define por estos días un reclamo por posibles graves conflictos de intereses en el caso Australis. Es un nuevo round entre los abogados en el caso de la venta de la salmonera. Se trata de vínculos no revelados ni declarados por uno de los árbitros. La controversia llegó al Comité de Ética del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM).

Un pronunciamiento inminente del Comité mantiene bajo presión al abogado Ramón Cifuentes , tras un reclamo presentado por la defensa de Joyvio, que cuestiona su actuación como árbitro en el litigio entre los compradores chinos y el empresario Isidoro Quiroga, por la venta de Australis.

, tras un reclamo presentado por la defensa de Joyvio, que cuestiona su actuación como árbitro en el litigio entre los compradores chinos y el empresario Isidoro Quiroga, por la venta de Australis. El reclamo apunta a una falta al deber de revelar –por parte del árbitro Cifuentes– sus vínculos de cercanía con una de las partes en litigio, lo que podría afectar su independencia e imparcialidad como árbitro.

Según los antecedentes expuestos por los abogados de Joyvio, Cifuentes no informó relaciones estrechas previas con Quiroga, incluyendo una antigua sociedad empresarial y cargos ejecutivos en compañías donde el empresario fue director o accionista relevante, pese a que la normativa del CAM exige declarar cualquier circunstancia que pueda generar conflicto de intereses, antes de asumir el cargo de árbitro.

En las últimas semanas se sumaron nuevos antecedentes al reclamo, vinculados a la cercanía personal entre Cifuentes y la familia Quiroga. Entre ellos, la presencia de Ramón Cifuentes en el matrimonio de uno de los hijos de Isidoro Quiroga.

– Hacienda prepara cambios tras el golpe de Contraloría y del Consejo Fiscal Autónomo al FES. El Ministerio afina ajustes contables que se anunciarán en los próximos días para responder a las observaciones y destrabar la tramitación del proyecto. Lo anticipó el ministro Grau la semana pasada, en un seminario en la Universidad de los Andes, según informó el DF.

Tras las críticas del CFA y el duro dictamen de la Contraloría, que cuestionó cómo se contabiliza el nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), Grau decidió responder con cambios en la contabilidad del proyecto. La iniciativa, que busca reemplazar al tradicional CAE con un esquema de aportes de egresados, estaba en segundo trámite en el Senado y ahora enfrenta una vuelta de tuerca tras la observación del órgano de control.

La Contraloría señaló que los flujos futuros de contribución de los estudiantes no pueden ser reconocidos como un activo financiero bajo las reglas vigentes y tendrían que clasificarse como un “activo contingente” o gasto potencial, lo que podría alterar la forma en que se refleja ese ingreso en las cuentas fiscales.

– Nace un gigante del cobre: Anglo American y Teck sellan una de las mayores fusiones mineras del siglo. La operación está valorizada en US$ 53.000 millones y dará origen a Anglo Teck, una de las mayores productoras de cobre del mundo.

Para Chile, la fusión es especialmente relevante al reunir activos clave como Collahuasi y Quebrada Blanca, con potenciales sinergias operacionales e inversiones de largo plazo. La concentración de grandes activos mineros en Chile abre oportunidades, pero también plantea desafíos regulatorios, ambientales y sociales en un escenario de creciente competencia por minerales críticos.

AGENDA DE LA SEMANA

– La semana en clave económica. Como les adelanté más arriba en esta edición, la semana estará dominada por el Banco Central, con la Reunión de Política Monetaria (RPM) y la publicación del Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, claves para calibrar el rumbo de tasas, inflación y actividad de cara a 2026.

Lunes, el foco estará puesto en el mercado de capitales. El banco publicará las Estadísticas del 3er trimestre, un termómetro relevante sobre flujos, financiamiento y valorizaciones en el sistema financiero.

El banco publicará las Estadísticas del 3er trimestre, un termómetro relevante sobre flujos, financiamiento y valorizaciones en el sistema financiero. Martes, Reunión de Política Monetaria (RPM). A las 18:00 horas el Banco Central publica el comunicado con la decisión de tasa y el tono del Consejo. El consenso es que se viene un nuevo recorte de tasas. Al menos es el mensaje de la última encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central y la de Operadores Financieros. Internalizan recorte de 25 puntos base para dejar la TPM en 4,5%.

A las 18:00 horas el Banco Central publica el comunicado con la decisión de tasa y el tono del Consejo. El consenso es que se viene un nuevo recorte de tasas. Al menos es el mensaje de la última encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central y la de Operadores Financieros. Internalizan recorte de 25 puntos base para dejar la TPM en 4,5%. Miércoles, el día clave. A las 9:00 horas el BC publica el IPoM de diciembre 2025. Se anticipa una actualización central del escenario macro: inflación (a la baja), crecimiento (al alza), balance de riesgos y sendero de política monetaria.

Hasta aquí llegamos esta semana.