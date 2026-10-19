Las AFP, el Fondo E y la peligrosa costumbre de no hacerse cargo

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¡Buenas y bienvenida sea la semana que arranca! El 18-O, el Fondo E y la peligrosa costumbre de no hacerse cargo.

Siete años después del estallido social, Chile sigue atrapado en una paradoja: recuperó buena parte del orden que perdió en octubre de 2019, pero no necesariamente la confianza en sus instituciones (ver reportaje de El Mostrador). Y esta semana el escándalo del Fondo E de las AFP nos recuerda por qué.

No se trata de insinuar que estamos a las puertas de otro estallido. Se trata de reconocer que los problemas que alimentaron el malestar –los abusos, la desigualdad de trato y la sensación de que las élites juegan con reglas distintas– siguen presentes.

Hay algo revelador en mirar hacia atrás. En octubre de 2019, desde la derecha hasta los grandes empresarios reconocían que Chile necesitaba cambios profundos. Sebastián Piñera pidió perdón, Mario Desbordes hablaba de transformaciones estructurales y el mundo empresarial admitía que había dejado de escuchar. Hoy, siete años después, buena parte de aquella autocrítica parece haberse diluido. El país avanzó en algunas reformas, pero el problema de fondo sigue ahí: la distancia entre quienes toman las decisiones y quienes cargan con sus consecuencias.

Y no es solo Chile. Las protestas y episodios de violencia en Francia e Italia son un recordatorio de que el malestar social también golpea a países desarrollados, con Estados de bienestar mucho más robustos. Las causas son distintas, pero aparece un denominador común: ciudadanos que sienten que trabajan, pagan impuestos, cumplen las reglas y, aun así, el sistema no les responde. La violencia nunca es la respuesta, pero sería un error creer que condenarla basta para resolver el descontento.

Y en ese contexto, lo del Fondo E es mucho más que una mala apuesta financiera. Hay preguntas incómodas sobre los riesgos asumidos. Más aún cuando existían advertencias previas. Y lo más inquietante es la respuesta de la industria: muchos argumentos técnicos, referencias al largo plazo y poca autocrítica. Defender la capitalización individual no debería significar justificar cualquier decisión de las AFP.

Aquí está el verdadero riesgo institucional. Las AFP administran el ahorro obligatorio de millones de chilenos. Y cuando una institución que opera con recursos cautivos parece incapaz de reconocer sus errores, alimenta precisamente aquella sensación de abuso que estuvo en el corazón del 18-O: que unos toman las decisiones, otros pagan los costos y nadie responde.

Sería exagerado hablar del derrumbe de las instituciones, pero no de su desgaste. Y la responsabilidad es transversal: la derecha parece haber olvidado parte de las causas del estallido; la izquierda, sus consecuencias y los costos de la violencia. Ninguna de las dos memorias incompletas ayuda demasiado.

Quizás esa sea la gran lección pendiente del 18-O: las instituciones no se defienden negando sus errores ni exigiendo confianza por decreto. Se defienden haciéndose responsables, transparentando sus decisiones y corrigiendo sus prácticas. Chile necesita un sistema previsional sólido, empresas que inviertan, un Estado que funcione y una clase política capaz de construir acuerdos. Pero nada de eso se fortalece mirando para otro lado.

Las AFP tienen hoy una oportunidad para demostrarlo. Porque las pérdidas de valoración podrían reducirse si cambian las condiciones financieras. Pero la confianza perdida no se recupera con un rebote de Wall Street.

En esta edición de El Semanal: una recesión que no se explica solo por las cifras y que tiene a Hacienda preocupado. En el mercado aseguran que el clima se pondrá más oscuro aún por el escándalo de las AFP. También se discute si las apuestas del Fondo E fueron un factor en la debilidad del peso frente al dólar este año. Acá te contamos lo que dice un exvicepresidente del Banco Central y el análisis que hace JP Morgan.

Además en este número: Bernardo Fontaine debuta en Londres como presidente de Codelco en el evento minero más importante del año, pero con la casa desordenada; y el enorme negocio que son las millas de LatamPass para la aerolínea.

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AFP, FONDO E Y EL DÓLAR: ¿LA APUESTA FALLIDA TAMBIÉN LE ESTÁ PASANDO LA CUENTA AL PESO?

“Desde 2025 tengo conversaciones con traders de mesa de fx/rates de banco gringo donde me contaban que compliance de su mesa les cortó el producto swap SOFR a AFP porque ya tenían mucha concentración de riesgos y a las AFP se les estaba pasando la mano. Estaba identificado el riesgo, pero no se por qué las mesas de cada AFP lo ignoraron tanto rato”.

El chat es con el gerente de inversiones de una de las AGF (administradora general de fondos) más grandes del mercado. Ilustra de manera brutal que lo que hicieron las AFP fue irresponsable.

(Para los no expertos, un swap SOFR –por sus siglas en inglés, Secured Overnight Financing Rate– es un contrato financiero de intercambio de tasas de interés –Interest Rate Swap o IRS– en dólares, en el que una de las partes paga una tasa de interés fija y la otra paga una tasa de interés variable indexada a la SOFR).

Las AFP, el Fondo E y el peso chileno: una conexión que inquieta al mercado. Es la otra arista del escándalo que en el mercado se discute.

En las mesas de dinero crece la sospecha de que las AFP, al desarmar sus apuestas perdedoras en Wall Street, contribuyeron a la depreciación del peso y, por esa vía, a las presiones inflacionarias. Es una hipótesis que circula en las mesas de dinero y que cobra especial relevancia en un año en que el cobre está por las nubes, pero la moneda chilena sigue castigada.

La tesis es simple. Las AFP habían aumentado significativamente su exposición a las tasas estadounidenses mediante derivados. Cuando las tasas subieron y las apuestas comenzaron a generar pérdidas, las administradoras habrían tenido que conseguir dólares para responder a los llamados de margen y reducir sus posiciones. La pregunta es si esa demanda extraordinaria de divisas terminó presionando el tipo de cambio. Y, de ser así, cuánto.

El exvicepresidente del Banco Central Pablo García aporta una pieza importante al rompecabezas. En su reciente newsletter identifica una creciente estrechez de liquidez en dólares y plantea que las operaciones de los fondos de pensiones podrían estar detrás de parte de esas tensiones. Reconoce que el efecto es ambiguo, pero García apunta específicamente al aumento de las tasas estadounidenses, los llamados de margen y el desarme de posiciones de duración de las AFP.

Y hay cifras que muestran que algo importante está ocurriendo bajo la superficie del mercado cambiario. En menos de un año, los contratos de intercambio de monedas (FX swaps) entre instituciones chilenas e inversionistas extranjeros prácticamente se triplicaron.

Las operaciones REPO transfronterizas en pesos, casi inexistentes hace un año, ya bordean los US$ 6.000 millones. Mientras tanto, la participación extranjera en los bonos soberanos chilenos se triplicó en menos de tres años. García explica que los cambios regulatorios del Banco Central y la CMF abrieron nuevas oportunidades de arbitraje internacional.

¿Qué significa todo esto en simple? Que el mercado financiero chileno está utilizando mecanismos cada vez más sofisticados para conseguir dólares y mover liquidez entre Chile y Wall Street. Los extranjeros obtienen pesos mediante swaps cambiarios y luego los utilizan en operaciones respaldadas por bonos del Tesoro chileno. No necesariamente están apostando a que el peso subirá: pueden estar aprovechando diferencias de tasas y precios entre distintos instrumentos financieros.

Pero JPMorgan pone una nota de cautela a la tesis. En un análisis sobre el impacto cambiario de la regulación de derivados, el banco advierte que la transmisión es, en el mejor de los casos, indirecta y está lejos de ser evidente. Según sus analistas, cuando las AFP enfrentan estas situaciones suelen comprar dólares en el mercado spot, pero simultáneamente vender dólares a futuro mediante contratos NDF. Es decir, hacen dos operaciones que tienen efectos distintos sobre el mercado cambiario.

Y aquí está el detalle técnico que cambia la historia. Comprar dólares al contado puede generar presión sobre el peso, pero venderlos a futuro modifica los precios de los contratos cambiarios y comprime el diferencial de tasas implícito, el llamado carry. JPMorgan reconoce que esas operaciones no favorecen al peso chileno, pero advierte que tampoco constituyen un mecanismo directo y automático de depreciación.

Además, sostiene que todavía no está claro cuánto obligan efectivamente las nuevas restricciones regulatorias a ajustar las posiciones de las AFP, ni si ese ajuste terminará debilitando o fortaleciendo al peso.

En otras palabras, García y JPMorgan no necesariamente se contradicen. El primero identifica un fenómeno: las AFP podrían haber aumentado la demanda de financiamiento en dólares en un mercado que ya enfrentaba tensiones. El segundo advierte que no basta con observar esa demanda para concluir que las administradoras están detrás de la depreciación. Una cosa es necesitar liquidez en dólares y otra distinta es comprar divisas de manera neta y sostenida, generando una presión direccional sobre el tipo de cambio.

Y aquí aparece la dimensión inflacionaria. Si las operaciones de las AFP efectivamente contribuyeron a debilitar el peso, también pudieron agregar presión sobre los precios internos al encarecer los productos importados y otros bienes transados internacionalmente. Y, por ende, limitar la flexibilidad del Banco Central a la hora de decidir qué hacer con la Tasa de Política Monetaria ante la debilidad de la economía.

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UNA RECESIÓN SIN CULPABLES QUE NO SE EXPLICA



La recesión que nadie logra explicar: Chile dejó de crecer y el problema podría ser mucho más profundo. Más allá de las proyecciones oficiales, el consenso off the record es que Chile se encamina a cerrar 2026 con su tercera contracción económica de este siglo.

Y lo más inquietante es que nadie parece tener una explicación convincente de por qué. No hay una crisis financiera internacional como en 2009, ni una pandemia como en 2020. El cobre está en máximos históricos, los términos de intercambio son extraordinariamente favorables y, sin embargo, la economía no despega.

El informe de octubre de Gemines pone el dedo en la llaga: Chile lleva cuatro trimestres sin crecer, medido con cifras desestacionalizadas, y el problema comenzó en el segundo trimestre de 2025. Es decir, bastante antes de que asumiera el Gobierno de José Antonio Kast.

Los números son malos, pero tampoco cuentan toda la historia. La minería registró en agosto su menor nivel de actividad desde 1996 y el resto de la economía apenas creció 0,5% entre enero y agosto. El consumo está prácticamente estancado, la inversión se desplomó en el primer semestre y la construcción sigue atrapada en su propia crisis.

Gemines agrega un dato especialmente incómodo: el crecimiento tendencial de Chile podría ser incluso inferior al 2% que se viene estimando. La guerra en Medio Oriente, el bencinazo, el dólar cerca de $980 y el deterioro del empleo ayudan a explicar el cuadro. Pero son piezas de un rompecabezas que no termina de cerrar.

La influyente consultora reconoce que el discurso catastrofista de Hacienda sobre las finanzas públicas y el shock de los combustibles contribuyeron al desplome de las expectativas. Pero el estancamiento venía de antes. La explicación de fondo –sostiene el informe– apunta a más de una década de malas políticas, deterioro institucional, productividad estancada y una inversión incapaz de recuperar su dinamismo.

El mercado laboral es otra señal de alarma: el aumento de los costos de contratación, combinado con una productividad que no mejora, amenaza con mantener el desempleo persistentemente elevado.

Pero quizás falta hacerse una pregunta más incómoda: ¿cuánto del estancamiento chileno tiene que ver con la forma en que se reparte el poder económico? Es una advertencia que Daron Acemoglu y James Robinson, premios Nobel de Economía 2024, vienen haciendo desde hace años. Su tesis es que las economías prosperan cuando sus instituciones permiten competir, innovar y acceder a oportunidades, no cuando protegen a quienes ya están dentro.

Robinson ha sido particularmente crítico de Chile. En 2024 describió al país como un Estado de derecho donde persiste el favoritismo y donde las conexiones sociales siguen siendo determinantes para tener éxito. Acemoglu, por su parte, ha advertido que el poder de las élites y la desigualdad amenazan la capacidad del país para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.

Aquí aparece una frase brutal que resume buena parte del problema: “Chile no es un country, es un country club”. La expresión, atribuida al economista chileno Matías Braun y popularizada por Luigi Zingales, profesor de la Universidad de Chicago, retrata una economía donde las redes familiares, los colegios, los contactos y la cercanía con el poder pueden pesar tanto como el mérito.

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EL GRAN NEGOCIO DE LAS MILLAS

LATAM tiene un activo que vale casi US $6.000 millones. A propósito de un reportaje que apareció en el New York Times sobre lo importante que es para las grandes aerolíneas el negocio de las millas, hicimos una investigación para ver cuánto significa la alianza con bancos y su programa de fidelización.

La columna del NYT afirma que las aerolíneas ya no dependen exclusivamente de vender pasajes; también generan ingresos importantes vendiendo millas a los bancos, que las utilizan como incentivos para sus tarjetas de crédito y que eso está cambiando de forma radical a la industria y reduciendo la competencia.

Lo que muestras los informes y estados financieros es que LATAM Airlines también tiene un negocio millonario con las millas que muchos de sus clientes llevan en el bolsillo. Y su importancia queda de manifiesto en el último informe anual que la compañía presentó ante la SEC, el regulador bursátil estadounidense.

La cifra que llama la atención: US$ 1.174 millones. Ese es el monto que LATAM reconoce en sus estados financieros de 2025 como ingresos diferidos asociados a sus programas de fidelización. En simple, es el valor contable de las obligaciones que mantiene por millas acumuladas que todavía no han sido utilizadas.

El monto equivale al 8,2% de los US$ 14.265 millones que facturó LATAM durante 2025. Ojo: no significa que las millas generen ese porcentaje de los ingresos, sino que da una idea del tamaño que ha alcanzado el negocio.

LATAM Pass cerró 2025 con 54 millones de miembros, un crecimiento del 9% respecto del año anterior. El programa permite acumular millas volando, pero también comprando con tarjetas de crédito y utilizando servicios de empresas asociadas. Ahí está una parte importante del atractivo: los bancos compran millas a LATAM para premiar a sus clientes, convirtiendo al programa en un negocio que va mucho más allá de vender pasajes.

Y hay otra cifra todavía más impresionante: casi US$ 6.000 millones. Ese es el valor que BK Associates, una consultora estadounidense especializada en aviación, le asignó a LATAM Pass en una tasación independiente realizada en 2025 y presentada posteriormente ante la SEC.

El cálculo central fue de US$ 5.981 millones, con un rango de entre US$ 5.256 millones y US$ 6.949 millones. Para ponerlo en perspectiva, equivale al 42% de todo lo que facturó LATAM en 2025. No es su participación en las ventas, sino el valor estimado del programa como negocio.

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Un mensaje de Tenpo

CEO de Tenpo destaca el papel de la tecnología para ampliar el acceso al crédito

En la última edición del Summit País Digital, el CEO y Co-Fundador de Tenpo, Fernando Araya, participó en dos escenarios del multitudinario encuentro. En uno de ellos, expuso sobre “El futuro del crédito en Chile: Innovación tecnológica para democratizar las finanzas”, donde advirtió sobre los riesgos asociados al crédito informal, particularmente al denominado “gota a gota”, y su impacto en la seguridad del país.

En ese contexto, el ejecutivo planteó que estas prácticas permiten que organizaciones criminales se beneficien de las dificultades que enfrentan millones de chilenos para acceder a financiamiento, reforzando la necesidad de ampliar las alternativas de crédito formal y seguro.

“Para avanzar en una inclusión financiera real es fundamental el uso de la tecnología, porque puede ayudar a las instituciones a permitir el acceso a servicios y productos financieros 100% digitales, pensados para mejorar la calidad de vida de los chilenos con soluciones accesibles, rápidas, seguras y personalizadas”, aseguró Araya. En el caso de Tenpo, una solución en esa línea es la Tarjeta Control, que permite construir o reconstruir el historial crediticio y donde los clientes definen su cupo a través de una garantía que va a un depósito a plazo, generando ahorro y ganancias.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: EL RIESGO DEL FONDO E

Fondo E: la advertencia de 2023 que las AFP y el regulador debieron escuchar. Ya les contamos el jueves que desde 2025 que el Banco Central y el Consejo de Estabilidad Financiera lo advertían y que en las AFP ya lo conversaban con el regulador. Pero el riesgo estaba identificado hace casi tres años.

En noviembre de 2023, José Manuel Peña, exintegrante de una mesa de inversiones de AFP y analista de Fintual, publicó un artículo que advertía sobre el creciente riesgo del Fondo E, supuestamente el más conservador del sistema. Las cifras eran reveladoras: su volatilidad anual había pasado de 2% a más de 8% desde 2020, multiplicándose por cuatro. Y en 2021 había sufrido caídas superiores al 20% desde sus máximos. No era precisamente lo que uno esperaba del fondo destinado a quienes estaban cerca de jubilarse.

¿Qué estaba pasando? En simple, las AFP estaban apostando cada vez más fuerte a los bonos de largo plazo. La regulación permitía invertir hasta 80% del Fondo E en bonos del Gobierno, considerados seguros, pero no establecía límites adecuados a su duración.

Y aquí está la trampa: un bono puede ser muy seguro respecto de su pago final, pero perder mucho valor si suben las tasas de interés. Las administradoras fueron aumentando esa exposición para mejorar sus rentabilidades, transformando silenciosamente el perfil de riesgo del fondo.

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LA SEMANA EN REDES

La realidad es que el desplome del Fondo E y el escándalo que desató dominaron las redes, pero este fin de semana hubo un posteo que sorprendió a varios en el mundo financiero: la salida de Alejandro Perez-Reyes Zarak de Credicorp.

El CFO (gerente de finanzas) del gigante peruano, que es un histórico del grupo financiero y con presencia y muchos vínculos con Chile, se cambió de pega. El cambio lo posteó en su cuenta de LinkedIn y en poco tiempo se compartía y comentaba.

Perez-Reyes Zarak sigue en el grupo, pero ahora pasó a ser gerente general de Mibanco, el banco que apunta a las pymes y que es parte del conglomerado Credicorp. Cabe mencionar que Credicorp tiene importante presencia en Chile y además está detrás de Tenpo, el primer neobanco del país que ya tiene la licencia bancaria del regulador y en poco tiempo arranca a operar.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Bernardo Fontaine debuta en Londres con la casa desordenada. No era el debut que la nueva administración quería tener en la LME Week. El presidente de Codelco aterrizó en Londres para presentarse ante la gran industria minera mundial, buscar socios y vender el potencial de Codelco.

Pero la conversación en los pasillos del evento minero más importante del mundo pasaba por otra cosa: cifras de producción infladas, auditorías, Fiscalía y una Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para pedir explicaciones.

La ironía es difícil de esconder. Codelco aterriza en Londres a ofrecer proyectos y pedir capital privado justo cuando todavía no logra cerrar las dudas sobre sus propios números. En la cumbre minera del Financial Times, Fontaine tuvo que partir defendiendo la credibilidad de la compañía y hablando de “limpiar la casa”. No es precisamente el mejor pitch para una empresa que quiere asociarse con algunas de las mayores mineras del mundo.

La nueva administración quiere abrir prácticamente toda la cartera de exploración a joint ventures. Codelco necesita capital, tecnología y velocidad, mientras carga con una producción estancada, costos altos y un balance exigido. Este año, además, la producción volvería a quedar bajo 1,3 millones de toneladas.

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– El Banco Central pone números al efecto Cyber: mueve el consumo, altera la actividad y mete ruido en la inflación. Un blog de un grupo de economistas del banco sobre el impacto de los eventos de descuentos masivos, como Cyber Day, Cyber Monday y Black Friday, concluye que estos eventos ya son suficientemente grandes como para distorsionar las cifras mensuales de actividad, consumo e inflación. Y eso obliga a mirar con más cuidado los datos económicos.

El estudio revela que los eventos de descuentos masivos pueden sumar hasta 0,5 puntos porcentuales a la actividad comercial mensual y 0,7 puntos al consumo trimestral. Pero no todo lo que brilla es crecimiento: parte de las ventas son compras adelantadas y las rebajas de precios pueden generar una ilusión transitoria de menor inflación

Hasta el calendario importa para medir la inflación. Una conclusión interesante es que el impacto sobre el IPC depende de si los días de descuentos coinciden con las fechas en que el INE recoge los precios. Dos eventos comerciales de magnitud similar pueden terminar teniendo efectos distintos sobre la inflación medida.

El estudio deja tres mensajes que van más allá del comercio electrónico, pero si quieren tener la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Por fin una buena noticia: las cuentas de la luz bajarán en 2027 (pero no para todos). Después de años de alzas, por fin un respiro para el bolsillo. El Gobierno anunció que las cuentas de la luz bajarán un 4,3% en promedio nacional a partir de enero de 2027. Trece de las 16 regiones del país se beneficiarán con menores tarifas eléctricas.

La explicación es bastante simple: se acaban los contratos caros. A fines de este año vencen contratos de generación eléctrica firmados en 2008 y 2010, cuando los precios eran bastante más altos. Serán reemplazados por acuerdos adjudicados en licitaciones de 2022, 2023 y 2025, con condiciones mucho más competitivas y la entrada de generación de energías renovables. También ayuda un ajuste favorable del tipo de cambio.

Los grandes ganadores están en el norte. Antofagasta lidera las rebajas, con una caída proyectada del 11%, seguida de Atacama (-10,2%), Arica y Parinacota (-9,9%) y Coquimbo (-8,4%). Valparaíso también celebra, con una baja del 8,5%. En Santiago, en cambio, el alivio será más modesto: 4%.

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– Teleférico Bicentenario: la polémica ahora tiene cifras. US$ 8 millones serían los que Hacienda tendría que subsidiar para integrarlo al sistema de buses y metro. A tres meses de su inauguración, prevista para fines de enero de 2027, sigue sin resolverse si los pasajeros podrán usar la tarjeta Bip! e integrar el viaje con Metro y buses. El alcalde de Huechuraba, Max Luksic, encabeza la presión sobre el Gobierno, acompañado por sus pares de Providencia, Vitacura y Las Condes.

El problema tiene precio: unos US$ 8 millones en subsidios. Esa sería la cuenta para integrar el teleférico al transporte público, según publica El Mercurio. Sin acuerdo, el pasaje costará cerca de $1.000 por tramo y los usuarios deberán pagar aparte sus combinaciones con Metro o buses. El gasto diario podría llegar a $3.600. No precisamente una ganga para un transporte que se supone público.

Y aquí aparece el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Según fuentes que conocen la interna, el MOP estaría dispuesto a avanzar con la integración, pero el freno estaría en Hacienda. La paradoja es que Louis de Grange, actual ministro del MOP, apoyaba el año pasado la solicitud de los alcaldes. Ahora la pelota está en el Gobierno y, especialmente, en quien controla la billetera fiscal.

La explicación contractual. Hacienda apunta a que la concesión contempla la posibilidad de solicitar la integración tarifaria recién desde el tercer año de operación.

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Un mensaje de la UDP

Dora Altbir, Premio Nacional de Ciencias Exactas, asume como decana en la UDP

La Universidad Diego Portales designó a la destacada científica, que es licenciada y doctora en Física y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019, como nueva decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Es la primera mujer en asumir este cargo.

Desde 2021, Altbir integra la Academia Chilena de Ciencias como miembro de número y actualmente se desempeña como vicepresidenta de la institución. Ha desarrollado una intensa labor investigativa y lideró el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología (CEDENNA), uno de los principales polos de investigación científica del país.

Dentro de sus objetivos está reforzar la vinculación con el sector productivo y generar más espacios de colaboración con empresas, instituciones y el sector público. “Desde mi experiencia, he comprobado cómo este vínculo incrementa la pertinencia de las carreras, favoreciendo así la formación de nuestros estudiantes y su empleabilidad. Asimismo, este vínculo permitirá hacer crecer la investigación a través de un diálogo real entre la academia y los retos concretos del entorno”, detalla.

Para conocer más sobre la Facultad de Ingeniería y Ciencias UDP ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– La atención del mercado estará puesta este jueves en la Encuesta de Operadores Financieros (EOF), que se publica en medio de la crisis del fondo E de las AFP. El desplome de los precios de los bonos de largo plazo –y el consiguiente aumento de sus tasas de interés– ha golpeado al fondo más conservador del sistema previsional y encendido las alarmas entre quienes están cerca de jubilarse.

La EOF será clave para tomarle el pulso al mercado. La encuesta recoge las expectativas de los operadores sobre la trayectoria de la Tasa de Política Monetaria (TPM), la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés. En particular, habrá que mirar qué anticipan para las tasas de los bonos del Banco Central y de la Tesorería, en un escenario en que el mercado de renta fija viene sufriendo fuertes pérdidas. Es la última previa a la Reunión de Política Monetaria de octubre y permitirá comparar las expectativas actuales con las de septiembre y será una señal de cómo ha cambiado la percepción de riesgo después del golpe a la renta fija.

La agenda parte el lunes 19 desde Shanghái. El consejero del Banco Central Claudio Soto participará, a las 14:30 horas locales, en una mesa redonda sobre las perspectivas macroeconómicas globales para 2027, en el marco de The Bund Summit 2026. Una conversación relevante en momentos en que el alza de las tasas internacionales, los riesgos fiscales y las tensiones geopolíticas mantienen nerviosos a los mercados de bonos.

El viernes 23 habrá una batería de indicadores para medir el pulso de la economía real. A las 8:30 horas, el Banco Central publicará los indicadores de compraventas por actividad económica, crédito comercial entre empresas, ventas diarias del comercio minorista y coyuntura semanal. También difundirá el Informe del Mercado de Derivados Financieros de Chile, particularmente interesante por la polémica sobre las operaciones con derivados y la exposición de las AFP.

Y para cerrar, otra señal sobre la inflación. El viernes 23 se publicará el Índice de Precios de Productor (IPP) de septiembre, un indicador que permite evaluar las presiones de costos que enfrentan las empresas y su eventual traspaso a los consumidores.

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UNA CHARLA CON MR CHIPS SOBRE IA Y LA TENSIÓN CAPITAL VS. TRABAJO

Fernando Gómez fue uno de los primeros inversionistas chilenos en apostar fuerte por el boom de la inteligencia artificial. Hace más de ocho años, el fundador de DVA Capital viajó a Silicon Valley, descubrió el potencial de la industria de semiconductores y decidió apostar por las compañías que fabricarían las palas y picotas de esta nueva fiebre del oro.

La apuesta resultó extraordinariamente rentable. Pero hoy su mirada va más allá de los mercados: ¿qué pasará con el empleo, los salarios y la distribución de la riqueza?

En este nuevo capítulo de Diálogos de El Mostrador, el inversionista conocido como Mr. Chips aborda la revolución tecnológica, sus efectos en el empleo y las oportunidades para Chile. Su advertencia: la competencia entre trabajadores y capital cambiará mucho antes de que las máquinas nos reemplacen.

“Mi mayor problema no es la inteligencia artificial. Es alguien como yo, que esté postulando a mi mismo puesto, que use la inteligencia artificial mejor que yo”, advierte.

Para Gómez, la revolución ya comenzó, pero no necesariamente de la manera en que muchos imaginan. “Hoy día la inteligencia artificial reemplaza tareas. Todavía no reemplaza individuos, prácticamente en ninguna de estas funciones”.

Para ver el programa completo, haz clic en este enlace o en el video de portada

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