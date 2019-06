La Región de Coquimbo será protagonista del eclipse solar más importante de los últimos años. Miles de chilenos y extranjeros visitarán la zona y uno de los lugares para conocer es el Parque Rupestre Monte Aranda, ubicado a sólo 45 kilómetros de Los Vilos.

Este parque es el más grande del país, con 25 hectáreas de extensión y para construirlo participaron más de 140 arqueólogos, biólogos y conservadores. En el lugar se puede conocer la cultura diaguita, antiguos habitantes de la zona, cuya data es del 900 dC.

Monte Aranda queda en el Valle del Choapa, que se caracteriza por tener cielos limpios que permite incluso una observación astronómica privilegiada y qué mejor escenario para ver el eclipse solar del 2 de julio.

Y es que contar en este parque con una extensión de 7 kilómetros de sendero al aire libre, que además es el parque arqueológico al aire libre más grande de Latinoamérca es un verdadero privilegio para quienes quieren ver cómodamente el evento astronómico.

Cómo llegar

No es complicado. Se requiere sólo de transporte particular. Cuenta con una ruta de fácil acceso, en buenas condiciones y con señalética. Se puede llegar desde Los Vilos y tomar la ruta D47. Antes de llegar a Caimanes, en el kilómetro 25 se encuentra el Monte Aranda. Su horario de atención es de martes a domingo desde las 10 am hasta las 18 pm.

¿Tiene más atractivos?

Claro que sí. En este lugar podrás encontrar bloques de arte rupestre diaguita y contempla 3700 metros de senderos naturales con 250 bloques con petroglifos. Sin duda, con un paisaje envidiable y en el que se puede acceder de forma gratuita.

Y no sólo eso, Monte Aranda cuenta con la opción de tener visitas guiadas a cargo de personas de la misma comunidad y además en él se realizan diversas actividades culturales.