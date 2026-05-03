Controversias: el patrón político que cultiva Poduje

Iván Poduje ha convertido cada aparición pública en un campo minado político, donde la controversia ya no parece un accidente, sino una constante. Un patrón.

Lejos de tratarse de episodios aislados, sus salidas de libreto, declaraciones destempladas y conflictos recurrentes comienzan a configurar un patrón reconocible: visita terreno, instala tensión, escala el conflicto y monopoliza titulares.

En La Moneda observan el riesgo como un fenómeno rentable. Poduje se ha consolidado como una máquina de exposición mediática, muchas veces bordeando –o cruzando– la polémica, pero manteniendo altos niveles de conocimiento y aprobación. Sin embargo, esa visibilidad creciente parece sostenerse menos en la gestión que en una estrategia de confrontación permanente.

Mientras la vocera Mara Sedini acumula errores, cuestionamientos y se hunde en las evaluaciones, y el diseño comunicacional impulsado por Cristián Valenzuela desde el Segundo Piso tropieza una y otra vez, Poduje juega bajo reglas propias. No sigue libreto, no modera tono y no parece dispuesto a subordinarse a una estrategia colectiva.

El ministro de Vivienda se posiciona cada vez más como un actor autónomo, incluso a costa de tensionar públicamente a sus propios compañeros de gabinete. Su desdén hacia Hacienda, al reducir a Jorge Quiroz a ser “un ministro más”, reflejó una construcción personalista de poder dentro del Ejecutivo: “Tengo un solo jefe, el Presidente”.

Los episodios se acumulan. En Valdivia, abrió un conflicto mayor al embestir contra la Ley de Humedales y atacar al senador Alfonso de Urresti, generando una crisis política que obligó a posteriores disculpas. Pero incluso esas rectificaciones quedaron rápidamente eclipsadas por nuevas decisiones polémicas, como la salida de funcionarios vinculados a la senadora Paulina Núñez tras el impasse.

y atacar al senador Alfonso de Urresti, generando una crisis política que obligó a posteriores disculpas. Pero incluso esas rectificaciones quedaron rápidamente eclipsadas por nuevas decisiones polémicas, A esto se suma su ofensiva para que las Fuerzas Armadascedan terrenos para vivienda, ampliando innecesariamente frentes institucionales y elevando el tono confrontacional.

Lo que comienza a quedar en evidencia es que, en Poduje, la polémica no es una externalidad: es la estrategia. Cada intervención parece diseñada –o al menos asumida– bajo la lógica de que el costo político del escándalo es menor que el beneficio del protagonismo.

En un Gobierno que exhibe desgaste comunicacional prematuro, Poduje representa una paradoja: un ministro cuya sobreexposición polémica lo fortalece individualmente, aunque erosione la pretendida cohesión el gabinete.

Por ahora, en Palacio lo respaldan. El Presidente ha optado por validar sus intervenciones bajo la premisa de que instala debates relevantes. Analistas políticos advierten a +Política que esa apuesta también conlleva riesgos: “Cuando la controversia deja de ser excepción y se convierte en método, el problema ya no es comunicacional, sino político”.

La señal que proyecta el Ejecutivo es delicada: mientras el ministro siga marcando agenda, incluso a través del conflicto, sus excesos serán tolerados. Pero gobernar desde la polémica permanente puede terminar pasando la cuenta.