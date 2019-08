La innovadora app que genera comunidad en torno a la adopción y tenencia responsable de mascotas

Pese a la creación de leyes y a la existencia de agrupaciones que buscan generar mayor consciencia con el cuidado de sus mascotas, todavía muchas personas abandonan a sus animales y no les interesa saber qué ocurrirá con ellos. En este contexto un grupo de emprendedores desarrolló “We are WOF App”, aplicación gratuita que busca ayudar y se preocupa por la tenencia responsable, creando comunidad y entregando diversas herramientas de interacción para sus usuarios.

Adriana Jeanneret, gerente general de la app, destaca que en la actualidad existe mucho interés en la adopción de perros y gatos que han sido abandonados y por eso crearon “una app que busca concentrar en un solo espacio a todos los que han tomado conciencia de la importancia de la adopción y tenencia responsable".

Jeanneret sostiene que, por ejemplo, hoy vemos casos de mascotas en Facebook, "y después se nos pierde esa publicación ya que no es una plataforma diseñada para ese uso en particular" a diferencia de esta app que es una herramienta de comunicación y organización con geolocalización.

“Siempre rescataba mascotas de la calle, generalmente perros, y me fui dando cuenta que somos más de los que creemos quienes hacemos esta acción. Fue por este motivo que después de un rescate en particular se me ocurrió poder geolocalizar diferentes situaciones de mascotas, y abarcar de manera eficiente a todos los interesados en ayudar a mascotas abandonadas y situación de emergencia, aglomerar en una misma plataforma a las mascotas que alguien encuentra y que buscan a sus dueños”, detalla Jeanneret.

Comunidad

La app también funciona como una red social. “Por el ámbito Social se accede a un muro donde todos los usuarios publican con fotos o videos casos de animales en Adopción, Perdidos y Encontrados, subir Momentos con la mascota. Al quedar como un caso todos los usuarios pueden Seguir, dar Me Gusta, Comentar y Compartir, poner si está activo o resuelto", explica Andrea Assef, gerente de comunidad.

También posee una sección de Emergencias para ayudar a los abandonados o heridos. Frente a este problema existe una sección de Héroes, las personas se pueden inscribir con traslado, hogar temporal, entrega de alimento u otro. En el Lado Comercial se puede acceder a Promociones y Servicios geolocalizados cercanos.

El crecimiento de We are WOF App se ha dado en diferentes países. Actualmente cuentan 95.000 descargas de la app desde Chile y países como México, Colombia, Perú y España.