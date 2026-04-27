CFA se suma al debate de la Ley Miscelánea: agenda reuniones con expertos fiscales

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se integrará al debate de la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno, en medio de cuestionamientos sobre sus efectos en la recaudación fiscal y el crecimiento económico. El organismo fue uno de los primeros mencionados por parlamentarios para exponer en la discusión legislativa, lo que ocurrirá durante la primera semana de mayo, una vez que se retome la tramitación en la Cámara de Diputados.

En paralelo a su futura presentación ante el Congreso, el CFA activó una ronda de reuniones con especialistas en materias tributarias y fiscales, con el objetivo de recoger distintas visiones técnicas sobre el proyecto. Estas citas comenzaron el viernes pasado y cuentan con la participación de sus cinco consejeros: Paula Benavides, Sebastián Izquierdo, Hermann González, Joaquín Vial y Marcela Guzmán.

La iniciativa del Ejecutivo, que inició su tramitación en la comisión de Hacienda, contempla medidas como la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario, la eliminación de contribuciones para adultos mayores y una invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones.

Uno de los puntos centrales del análisis es si los cálculos del Gobierno sobre el impacto de estas rebajas tributarias en la recaudación fiscal podrán ser compensados por el crecimiento económico o por medidas transitorias de ingresos.

Entre los expertos que ya han participado en estas instancias está el académico Claudio Agostini, quien valoró que la iniciativa puede incentivar la inversión, pero relativizó su impacto. “Es importante, sí, del punto de vista de gatillar inversión y hacer más atractivo invertir. ¿Es la razón más importante por la cual las empresas invierten? La respuesta es no”, afirmó, destacando que la certeza jurídica es un factor más determinante.

También expondrán figuras como el exministro de Hacienda Manuel Marfán, quien ha sido crítico del proyecto al advertir posibles sobreestimaciones en el informe financiero. “Hay dos tipos de errores: uno, de estimación abierta (…) y dos, toman parámetros que son muy gruesos”, señaló, agregando que en los últimos presupuestos ha habido una sobreestimación sistemática de ingresos.

A estas visiones se suman las de Ignacio Briones, quien ha respaldado la rebaja del impuesto a las empresas, pero con condiciones. “La baja del impuesto a las empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble y sostenible en el tiempo”, planteó.

En la misma línea, el economista Jorge Rodríguez advirtió que existen riesgos asociados al crecimiento proyectado por el Ejecutivo. “Está el riesgo de que el crecimiento no se materialice en la magnitud en que se está estimando”, sostuvo, subrayando que la iniciativa podría complejizar la meta de convergencia fiscal del Gobierno.

El CFA, con estas reuniones, busca consolidar una mirada técnica antes de su exposición ante el Parlamento, en un contexto donde la discusión sobre la sostenibilidad fiscal y los efectos reales de la reforma se han instalado como uno de los ejes principales del debate político y económico.