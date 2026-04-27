La abandonada obra de $ 4 mil millones

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Partimos contándote sobre una demanda que revela cómo, tras apenas 35 días de movimientos de tierra en una zona de Ovalle, un obra de $ 4 mil millones quedó en el abandono absoluto. Hoy, dos extensos paños de tierra muestran solo maleza.

que revela cómo, tras apenas 35 días de movimientos de tierra en una zona de Ovalle, un obra de $ 4 mil millones quedó en el abandono absoluto. Hoy, dos extensos paños de tierra muestran solo maleza. En un sector históricamente complejo y propenso a las fricciones, el nuevo seremi de Transportes y Telecomunicaciones ha logrado lo que parecía imposible en sus primeras semanas de gestión: un consenso transversal. Conectividad regional con una mirada de largo plazo y menos “ruido” mediático.

El talento regional no tiene fronteras, y esta vez, ni siquiera planetarias. Un estudiante de la Universidad de La Serena está marcando un hito académico al liderar el desarrollo de diseños estructurales destinados a futuras misiones habitacionales en la Luna y Marte .

. Finalmente, nos adentramos en el mes de las letras, y en La Serena la celebración se trasladó a los senderos. La iniciativa “Caja viajera” hizo su parada oficial en el sector de Cerro Grande, adonde llevó una selección curada de títulos, enfocados exclusivamente en la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente.

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Departamentos de tierra en Ovalle: Cómo $4 mil millones del SERVIU terminaron en sitios eriazos

Terrenos vacíos, obras detenidas desde 2023 y millonarios recursos públicos comprometidos sin ejecución. Ese es el escenario en Ovalle, donde proyectos habitacionales financiados por el Estado siguen sin avances concretos, mientras crecen los cuestionamientos a la gestión del Serviu durante el Gobierno anterior.

La denuncia a la que tuvo acceso Aquí Coquimbo, ingresada el 3 de octubre de 2025, apunta a irregularidades en la ejecución del proyecto “Quillay”, del programa DS19, que hoy registra apenas un 8% de avance y permanece paralizado.

Pero más allá de los antecedentes administrativos y judiciales, lo que hoy se observa en terreno es aún más evidente: que son sitios completamente eriazos donde se comprometieron cerca de $ 4 mil millones en inversión pública. Dos proyectos, recursos asignados, obras iniciadas y luego abandonadas, que en la práctica instalan una pregunta incómoda: ¿dónde están esos recursos si no hay avance material visible?

Las obras comenzaron en febrero de 2023, pero se detuvieron ese mismo año tras un breve periodo de ejecución. La empresa vinculada a los trabajos, Constructora Armas, dejó de operar en terreno y hoy no mantiene presencia en la zona.

La paralización no solo afectó el desarrollo habitacional.Una empresa contratista, Servicios Ecomaq SPA, que ejecutó faenas iniciales de movimiento de tierra, terminó demandando a la constructora por incumplimientos contractuales, acusando pagos pendientes y perjuicios económicos.

Tras apenas 40 días de faenas, la constructora Armas notificó al contratista acerca de la paralización del proyecto en abril de 2023. Lo que inicialmente sería una pausa de dos meses, se extendió indefinidamente, periodo marcado por graves retrasos en los pagos que obligaron a la empresa afectada a recurrir al factoring para sobrevivir.

Según la denuncia, en agosto de ese año, Armas solicitó maquinaria para un terreno colindante por un solo día, con el fin de simular un inicio de obras ante una visita del Serviu, maniobra calificada como una “empezada en falso”. Tras esta acción, la constructora desapareció del radar, motivando la demanda judicial que hoy enfrenta.

El caso también abre interrogantes sobre el modelo de ejecución. Antecedentes recogidos durante la investigación indican que los proyectos fueron adjudicados a una inmobiliaria que operaba con distintas constructoras vinculadas a un mismo grupo empresarial.

Este esquema, basado en múltiples razones sociales asociadas a un mismo controlador, habría permitido ejecutar proyectos mediante distintas empresas, lo que en la práctica dificulta la fiscalización y diluye responsabilidades cuando las obras se paralizan.

En los proyectos de Ovalle, mientras una empresa dejó de operar, se habrían evaluado alternativas para retomar las obras mediante otra firma del mismo grupo, sin que exista hasta ahora claridad pública sobre sanciones o cobros de garantías.

La respuesta del Serviu: ambigüedad y falta de definiciones

Accedimos a la respuesta oficial del Serviu, firmada el 25 de septiembre de 2025 por el entonces director Ángelo Montaño, que es uno de los puntos más cuestionados.

En el documento, la autoridad intenta marcar distancia con la empresa: “la constructora Armas SpA (…) no registra ser Entidad Desarrolladora y tampoco Entidad Constructora del proyecto que indica en su denuncia”.

Pero, al mismo tiempo, reconoce el problema de fondo: “actualmente, este proyecto se encuentra paralizado por problemas financieros de la Entidad Desarrolladora (…)”. Y añade que se buscaba una salida administrativa: “viene realizando gestiones para ceder o transferir el proyecto (…)”.

Pese a estos reconocimientos, la respuesta no explica por qué no se han aplicado sanciones ni cómo se resguardarán los recursos públicos comprometidos.

El problema no se limita a un solo proyecto. En el mismo sector existe otro terreno, el de la “partida en falso”; allí también el Serviu habría desembolsado cerca de $2 mil millones, pero no hay nada.

En conjunto, ambos casos suman cerca de $4 mil millones en recursos públicos que hoy no se reflejan en obras concretas.

Aquí Coquimbo llegó hasta Ovalle, pero no pudimos encontrar representantes de la empresa Armas que nos pudieran dar una declaración. También revisamos los terrenos cuestionados: hay solo tierra y maleza.

“No son proyectos fantasmas”

El exseremi de Vivienda, José Peralta, desestimó que se trate de “proyectos fantasmas”, aclarando que ambas iniciativas en Ovalle cuentan con permisos de edificación vigentes y avances físicos verificables (uno de ellos cercano al 8%, correspondientes a los movimientos de tierras).

Según la exautoridad, la paralización se debió a dificultades técnicas con servicios sanitarios y el Consejo de Monumentos, y no a una gestión irregular de fondos. Precisó que los recursos entregados son “préstamos de enlace” respaldados por garantías y no subsidios definitivos, dejando la decisión de darles continuidad en manos de la administración actual.

Gobierno de Kast desestima referirse al caso

El actual seremi de Vivienda, Pablo Cuadra, evitó referirse en profundidad: “Este caso está dentro de los proyectos que están en revisión administrativa; por el momento no me puedo referir al caso hasta tener todos los antecedentes en mi poder”.

Las respuestas, tanto de la administración anterior como de la actual, lejos de cerrar el caso, evidencian un patrón: reconocimiento de los hechos, pero sin definiciones concretas sobre sanciones o plazos.

En el sector de El Portal en Ovalle, mientras tanto, los terrenos siguen vacíos, los departamentos sin construirse y sobre todo cientos de familias que esperan una solución habitacional

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Reacción positiva y acuerdos rápidos: el nuevo seremi gana respaldo en el mundo del transporte

El momento para asumir la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (SeremiTT) no podía ser más complejo. Con el precio de los combustibles al alza y una presión latente por el reajuste de tarifas en el transporte público, la llegada de Marcelo Rojas Rubina, el pasado 27 de marzo, fue observada con lupa. Sin embargo, a pocas semanas de su estreno, el ambiente en los gremios ha pasado de la incertidumbre al optimismo.

Para dos líderes con carácter del transporte regional, Rojas ha sabido navegar y ha demostrado capacidad política.

Justo Álvarez, presidente de Liserco y vocero del transporte mayor, califica la gestión de Rojas con buenos augurios: “Ha tenido la disponibilidad de reunirse con los gremios y trabajar en conjunto. Ya estamos avanzando en el arribo de nuevos buses para la conurbación, especialmente para el sector de Tierras Blancas, y coordinando el programa ‘Renueva tu micro’ junto al Gobierno Regional”, señaló Álvarez, destacando la presencia activa de la autoridad en terreno.

Esta visión es compartida por el transporte menor. Carlos Guajardo, presidente de la Línea 71 de colectivos La Florida en La Serena y también representante interino del gremio regional de colectiveros más grande de la zona, subraya que Rojas ha mostrado un interés genuino por las problemáticas internas del sector: “Él quiere ser parte de la solución, no solo un fiscalizador. Escucha, da su opinión y nos apoya. Vemos un avance real porque no se queda solo en palabras, sino que avanza en los temas que nos interesan”, afirmó el dirigente.

De las aulas del Limarí al gabinete regional

Aquí Coquimbo conversó con el seremi. Conocimos que detrás de la figura política hay una historia de resiliencia que explica su carácter. Marcelo Rojas (34) se forjó en la provincia del Limarí, en el seno de una familia de esfuerzo marcada por la temprana partida de su padre. Este hito, lejos de amilanarlo, se convirtió en el motor de una vocación pública que despertó en el Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré, donde fue elegido presidente del Centro de Alumnos en tres ocasiones.

Ingeniero en Administración de Empresas de profesión, Rojas combina el rigor técnico con una sensibilidad humanista poco común en la cartera: es autor de un libro de poesía. Su trayectoria no es de oficina; conoce el territorio tras pasos clave por la atención primaria de salud y la gestión municipal en La Serena, Ovalle y Río Hurtado, además de su rol en el CFT Estatal de la región.

Pese a los roces iniciales que fuentes de gobierno describen con la Delegación Presidencial y el GORE, Rojas ha logrado imponer su capacidad técnica. Hoy enfrenta su primera gran prueba: el anuncio de alzas en las tarifas de los colectivos. Ante esto, el Seremi ha optado por un diálogo frontal, evitando el populismo: “Los grandes desafíos marcan el carácter. No podemos dar respuestas livianas ni a los gremios ni a los usuarios”, señaló Rojas a Aquí Coquimbo.

De cara al futuro, sus metas son claras: descentralizar el progreso: “Uno de los desafíos mayores es llevar la electromovilidad a Ovalle con buses eléctricos y acortar la brecha digital en las zonas rurales”, explicó.

Ante las críticas iniciales por su nombramiento, Rojas se lo toma con humor y firmeza: “Es parte de… pero el foco hoy está puesto en el mandato que me ha dado el ministro y el Presidente José Antonio Kast”.

Con energía renovada, el “ingeniero-poeta” del Limarí parece haber encontrado la ruta para estabilizar una de las carteras más movidas de la región.

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Alumno de la Universidad de La Serena lidera diseños estructurales para misiones a la Luna y Marte

Cristian Cortés Simón, ingeniero civil mecánico formado en la Universidad de La Serena, se ha consolidado como una pieza estratégica en el programa Artemis de la NASA. Con seis años de experiencia en el diseño estructural del cohete, Cortés aplica análisis críticos para asegurar que cada componente resista las presiones extremas del vuelo espacial. Su labor actual se concentra en los preparativos de Artemis 3, misión fundamental para establecer una presencia permanente en el satélite y proyectar el futuro salto hacia Marte.

Su camino hacia la élite aeroespacial comenzó en 1999, cuando decidió emigrar a Estados Unidos, motivado por perfeccionar su inglés, un interés que cultivó desde joven gracias a su afición por el rock y el heavy metal. Tras obtener un Master of Science en San Diego State University, forjó una destacada trayectoria en la aviación comercial trabajando para Boeing en modelos emblemáticos como el 787 Dreamliner, antes de dar el paso definitivo a la industria espacial con el proyecto Dream Chaser y, posteriormente, su ingreso a los equipos de la NASA.

Como stress engineer, su responsabilidad principal es la validación estructural mediante el método de elementos finitos, una técnica numérica avanzada que permite predecir el comportamiento de los materiales ante fuerzas críticas.

Cortés destaca que la base para manejar estas herramientas de alta complejidad la obtuvo en las aulas de la ULS: “Estoy muy agradecido de su formación exigente y de alto nivel; esa base sólida fue la clave que facilitó mis estudios posteriores y mi desarrollo profesional en el extranjero”, afirma el ingeniero.

El éxito de la reciente misión Artemis II, que volvió a orbitar la Luna después de cinco décadas, representó un hito personal para Cortés, quien vivió el despegue junto a su hijo con la satisfacción de ver materializado el trabajo de años en diseño y verificación.

Pese a llevar 27 años radicado en el exterior y ser el único de su familia fuera del país, mantiene un vínculo inquebrantable con la Región de Coquimbo, donde residen sus seres queridos y persisten sus recuerdos de la educación pública regional.

Con la mirada puesta en un emotivo reencuentro, el profesional planea visitar La Serena a fines de 2026, tras 14 años de ausencia.

Desde su posición en la vanguardia tecnológica, Cristian aconseja a los actuales estudiantes de ingeniería priorizar el aprendizaje del inglés como una herramienta de apertura global indispensable. Para él, representar a su alma mater en la nueva carrera espacial es el mayor orgullo de una trayectoria que demuestra que el talento regional no tiene fronteras.

Un mensaje de la U.Central

La actividad es impulsada por el MBA en Gestión de Negocios de la sede regional, en conjunto con el equipo de COOPEUCH, representado por Ricardo Franco y Eduardo Ortiz.

Esta iniciativa surge a partir de un trabajo colaborativo entre el Vicerrector Regional y director del programa, Jaime Alonso; Juan Rojas, Director de la carrera de Ingeniería; y Erea Natale, Subdirectora de Educación Continua, quienes articularon esfuerzos para concretar este espacio de encuentro con el entorno.

La actividad se llevará a cabo el 28 de mayo en el Aula Magna de la Universidad Central sede Región de Coquimbo y contará con la participación de Felipe Ramírez, economista jefe de COOPEUCH. Al respecto, el Director del MBA, Jaime Alonso destacó que estas iniciativas “fortalecen el vínculo con el entorno y aportan al desarrollo del territorio desde una mirada formativa y participativa”. Por su parte, Ricardo Franco señaló que la iniciativa apunta a convocar a empresarios, autoridades y ciudadanía, fortaleciendo el relacionamiento y el acceso a información relevante.

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Mes del libro: “Caja Viajera” llega a Cerro Grande en La Serena con títulos sobre sustentabilidad

En el marco de las actividades del Mes del Libro, ya se encuentra disponible en Cerro Grande la iniciativa “Caja Viajera”, una colección de libros especializados en temáticas medioambientales que pueden ser consultados directamente en el lugar.

La propuesta reúne cerca de 30 títulos enfocados en sustentabilidad, botánica, recursos hídricos y biodiversidad, entre otras materias. La iniciativa surge gracias a una alianza entre la Biblioteca Regional Gabriela Mistral y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA).

Desde la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, el encargado de servicios bibliotecarios, Luis Felipe Arce, explicó que la Caja Viajera “es un servicio gratuito que permite acercar colecciones bibliográficas a distintas instituciones. Consiste en un stock de libros que los usuarios pueden consultar en el lugar. Hay material para distintos públicos, incluyendo libros infantiles sobre el origen del universo, el cuidado del medioambiente y el recurso hídrico, que escasea en estos tiempos, además de textos sobre flora y fauna de la Región de Coquimbo”.

Claudia Hernández, encargada del Centro de Educación Ambiental CEAZA, destacó que esta propuesta busca enriquecer la experiencia de quienes visitan el parque. “Queremos invitar a las personas a que vengan a Cerro Grande, conozcan y lean los libros que tenemos disponibles. Hemos habilitado un espacio para que puedan hojearlos, aprender e interiorizarse en distintas temáticas relacionadas con la naturaleza y los ecosistemas”, explicó.

“El préstamo de los libros se realiza exclusivamente en sala, por lo que no está permitido llevarlos a domicilio. Sin embargo, el equipo del centro estará disponible para orientar a los visitantes”, agregó Hernández.

Para más información, se invita a revisar la cuenta de Instagram @cerrograndeceaza

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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