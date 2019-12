Marcas de cerveza se suman al compromiso ONU contra el calentamiento global

A pocos días de haber finalizado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), AB InBev Chile –empresa cervecera que tiene un importante portafolio de marcas como Becker, Corona, Budweiser, Stella Artois y Báltica– se sumó a la campaña de la ONU “Business Ambition for 1,5ºC: Our Only Future”, actualizando su meta ya establecida para la reducción de emisiones con el fin de aportar al compromiso global de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC.

De esta manera, la compañía reafirmó su compromiso de trabajar en un plan concreto y realista que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcances 1 y 2 en un 35% y aquellas que involucran a toda su cadena de valor (alcance 3) en un 25%. Esto además de aumentar el abastecimiento anual de electricidad renovable en un 100% para el mismo año.

Así lo explicó el gerente general de AB InBev Chile, Luis Vives, quien sostuvo que este gran paso responde a la necesidad de que todos los actores de la sociedad se unan para hacerse cargo del cuidado del medioambiente y el buen uso de los recursos.

“Quisimos ser parte de esta ambiciosa iniciativa, ya que va en línea con nuestra estrategia de sustentabilidad y sabemos que significará un avance importante para minimizar el riesgo que la crisis climática representa para el futuro de nuestro planeta”, recalcó el ejecutivo.

Este plan forma parte de la estrategia de sustentabilidad impulsada por la empresa hace algunos años, la cual establece una serie de metas concretas al 2025. Así, los principales objetivos de sostenibilidad de la compañía son la agricultura inteligente, donde se busca capacitar al 100% de los agricultores que trabajan produciendo insumos que son utilizados por la empresa; la administración del agua, iniciativa que intenta mejorar la disponibilidad y calidad de este recurso en las comunidades donde la empresa está inserta; la reutilización de envases y embalajes, donde se espera que de aquí a los próximos seis años, la compañía pueda contar con envases retornables o con productos hechos de contenido reciclado en un 100%; y los ya señalados respecto a la disminución de las emisiones de carbono y el cambio en la matriz energética para la utilización de energía renovable, los que fueron reforzados a través de la firma de este compromiso a nivel global.