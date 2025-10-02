Inflación bajo control y política monetaria más cauta: señales mixtas para la economía chilena

El más reciente Informe Económico Mensual (IEM) de Coopeuch revela un escenario de claroscuros para la economía chilena: inflación contenida y convergente hacia la meta, pero con un mercado laboral frágil y una política monetaria más cautelosa de lo anticipado.

El IPC de agosto registró 0,0%, por debajo de las expectativas, lo que llevó la inflación anual a 4,0%. Según el informe, la volatilidad de los últimos meses puede explicarse por eventos comerciales como el Cyber, que han alterado patrones estacionales. Para septiembre se proyecta un alza de 0,5%, con alimentos y transporte como los principales rubros incidentes.

Política monetaria más restrictiva

En su reunión de septiembre, el Banco Central decidió mantener la Tasa de Política Monetaria en 4,75%, adoptando un tono más hawkish de lo esperado. El último IPoM ajustó al alza el corredor de tasas, postergando el inicio de los recortes a diciembre de 2025, con nuevas bajas previstas para julio 2026 y enero 2027. La decisión se fundamenta en una mayor demanda interna y en la persistencia de presiones inflacionarias.

A diferencia de informes anteriores, no se modificó la tasa neutral, pero la entidad advirtió que los riesgos externos siguen latentes, especialmente por la evolución del conflicto en Medio Oriente y las tensiones comerciales globales.

Actividad económica y empleo

El Imacec de julio creció 1,8% anual, impulsado por servicios, comercio e industria, mientras minería y resto de bienes retrocedieron. La serie desestacionalizada mostró un alza de 1,0% mensual. Para agosto, se espera un crecimiento de 1,2% anual, con lo que se mantiene la proyección de PIB 2025 en 2,2%.

En el mercado laboral, la tasa de desempleo bajó a 8,7% en julio, sorprendiendo al consenso, aunque el informe advierte que la mejora estuvo concentrada en trabajadores por cuenta propia, mientras la participación laboral volvió a caer. La masa salarial mantiene un sesgo positivo, pero con una moderación respecto de meses anteriores.

Contexto internacional

A nivel externo, la Reserva Federal redujo su tasa en 25 pb, a un rango de 4,00%-4,25%, en una decisión que busca dar soporte a un mercado laboral debilitado en EE.UU. Los Dots proyectan nuevos recortes hasta 2027, aunque la inflación estadounidense se mantiene presionada por aranceles y restricciones migratorias.