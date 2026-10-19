Gobierno cambia narrativa y abre la puerta a adoptar medidas por pérdidas de las AFP

El Gobierno de José Antonio Kast abrió este lunes la puerta a adoptar medidas frente a las millonarias pérdidas del fondo E de las AFP, aunque condicionó cualquier decisión a que se acrediten incumplimientos normativos. El anuncio lo realizó el biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, en medio de una creciente presión política y judicial sobre las administradoras.

“Si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de que existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación, porque, repito, con el ahorro de los chilenos no se juega, y hay que protegerlos y hay que cuidarlos”, afirmó el secretario de Estado desde La Moneda.

La declaración introduce un nuevo elemento en la respuesta del Ejecutivo, luego de que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyera inicialmente el problema a decisiones tomadas durante el Gobierno de Gabriel Boric. La controversia, sin embargo, se originó en operaciones financieras realizadas por las propias AFP, cuyos riesgos habían sido advertidos por las autoridades desde 2025.

El fondo E, el más conservador del sistema, acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de 2026, afectado, entre otros factores, por inversiones en derivados de tasas de interés estadounidenses que perdieron valor cuando estas aumentaron.

Alvarado defendió la actuación del actual Gobierno y aseguró que, al asumir, detectó riesgos para los ahorros previsionales y adoptó medidas para reducir la exposición de las administradoras. También reconoció el impacto sobre quienes se aproximan a la jubilación y depositaron sus recursos en un fondo de menor riesgo.

No obstante, el ministro no comprometió acciones judiciales ni compensaciones concretas. Apuntó a las sesiones especiales que prepara el Congreso, donde espera que los involucrados entreguen antecedentes que permitan esclarecer las decisiones adoptadas y determinar eventuales responsabilidades.

RN se distancia de Mas y Marcel pide compensaciones

La presión sobre las AFP también llegó desde el propio oficialismo. Renovación Nacional se desmarcó de la explicación de Mas, que responsabilizó al Gobierno anterior, y exigió una investigación exhaustiva por parte de la Superintendencia de Pensiones.

“Defender el sistema no significa extender un cheque en blanco a las administradoras”, sostuvo RN en una declaración pública, reclamando explicaciones por las pérdidas y eventuales sanciones si se acreditan irregularidades. La colectividad también pidió revisar la actuación de las autoridades fiscalizadoras.

Declaración pública de Renovación Nacional ante pérdidas del fondo E de las AFP. https://t.co/TDvcApRzK0 — Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) October 19, 2026

Desde la oposición, el exministro de Hacienda Mario Marcel apuntó directamente a las administradoras. En conversación con radio ADN, cuestionó que mantuvieran las posiciones en derivados pese a las advertencias conocidas desde 2025 y llamó a evaluar mecanismos de compensación para los afiliados, especialmente quienes están próximos a pensionarse.

Marcel sostuvo que las inversiones respondieron a decisiones de las AFP, no a instrucciones del Ejecutivo anterior, y planteó que las administradoras deberían ofrecer explicaciones, disculpas y estudiar eventuales fórmulas de reparación.

Primeros recursos judiciales

La controversia ya comenzó a trasladarse a tribunales. Según informó Pulso, al menos dos afiliados presentaron recursos de protección: uno contra AFP Capital ante la Corte de Apelaciones de Santiago y otro contra AFP Uno ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Las acciones buscan esclarecer la legalidad de determinadas decisiones de inversión y sus efectos sobre los ahorros previsionales. En el caso de AFP Uno, el recurrente solicita incluso la restitución de recursos que estima perjudicados. Al momento de la publicación, todavía no se había informado si los tribunales acogerían los recursos a tramitación.

A estas acciones se suma la denuncia penal presentada el viernes por el diputado independiente José Montalva, integrante de la bancada PPD e Independientes, para investigar una eventual administración desleal en la gestión de los fondos.