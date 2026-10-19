Osvaldo Macías por pérdidas del fondo E de las AFP: “El límite de la prudencia se traspasó”

El exsuperintendente de Pensiones Osvaldo Macías cuestionó las decisiones de inversión adoptadas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), luego de que el fondo E, considerado el más conservador del sistema, acumulara una caída de 10,39% durante 2026, afectado por operaciones con derivados de tasas de interés internacionales.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, quien encabezó la Superintendencia de Pensiones durante una década sostuvo que las administradoras asumieron riesgos que, a su juicio, superaron los márgenes razonables de prudencia que deben orientar la gestión de los ahorros previsionales.

“Todo esto tiene un límite entre la prudencia y lo que las AFP creen que puede pasar. Y ese límite, a mi juicio, se traspasó”, afirmó.

Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos a las inversiones realizadas por las AFP en instrumentos derivados vinculados con las tasas de interés de Estados Unidos, cuya valorización se ha visto afectada por las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

Durante 2026, el organismo estadounidense ha elevado las tasas de interés, provocando efectos negativos sobre determinadas posiciones financieras mantenidas por las administradoras chilenas.

El impacto ha sido especialmente significativo en el fondo E, que concentra sus inversiones en instrumentos de renta fija y está dirigido principalmente a afiliados que buscan una menor exposición a las fluctuaciones de los mercados.

Sin embargo, las operaciones con derivados de tasas de interés incrementaron su sensibilidad frente a los movimientos de los mercados internacionales, lo que contribuyó a las pérdidas registradas durante el año.

Las decisiones de inversión habían generado advertencias y cuestionamientos desde distintos sectores, incluidos el Banco Central, especialistas financieros y ejecutivos de las propias administradoras.

En ese contexto, Macías fue consultado sobre si las AFP habían actuado de manera especulativa al utilizar estos instrumentos en el fondo más conservador del sistema.

El exsuperintendente recordó que las administradoras cuentan con equipos especializados y asesores responsables de evaluar los riesgos de sus decisiones financieras.

“Las AFP tienen equipos de asesores muy importantes”, señaló, antes de cuestionar los límites de las apuestas realizadas por las administradoras.

Para Macías, la existencia de profesionales especializados y herramientas de evaluación no elimina la obligación de mantener criterios de prudencia en el manejo de los recursos previsionales.

El exsuperintendente también abordó las críticas dirigidas al organismo fiscalizador por las operaciones que terminaron afectando la rentabilidad del fondo E.

Frente a esos cuestionamientos, descartó asumir responsabilidades personales por lo ocurrido.

“No hago ningún mea culpa”, sostuvo, argumentando que “la Superintendencia actuó correctamente, advirtiendo a los que, se supone, son los que saben”.

De esta manera, defendió la actuación del regulador durante su gestión y situó la responsabilidad de las decisiones de inversión en las propias administradoras, encargadas de gestionar los recursos de los afiliados.

Otro de los aspectos que abordó fue el funcionamiento del sistema previsional y la distribución de las consecuencias económicas cuando las inversiones registran resultados negativos.

Consultado sobre por qué las pérdidas de los fondos afectan directamente los ahorros de los afiliados, mientras las administradoras no necesariamente experimentan pérdidas equivalentes, Macías reconoció que existe un problema estructural.

“Yo creo que eso es algo injusto y un problema de diseño del sistema de pensiones”, afirmó.

El exsuperintendente explicó que esta característica ha estado presente desde el origen del modelo previsional chileno y rechazó que se trate de una modificación introducida posteriormente.

“Desde el principio del sistema siempre ha sido así. Hay algunas voces que dicen que eso se cambió entre medio pero es falso. Nunca ha sido distinto”, aseguró.

Sus declaraciones apuntan a una de las principales controversias del sistema: la diferencia entre los resultados que obtienen los fondos administrados y los ingresos que reciben las empresas encargadas de gestionarlos.

En esa línea, Macías también fue consultado por los mecanismos de remuneración e incentivos económicos de los ejecutivos de las AFP, particularmente por la posibilidad de que reciban bonos millonarios incluso cuando los resultados de inversión no son favorables para los afiliados.

El exsuperintendente planteó que este aspecto requiere una revisión detallada, especialmente para determinar si las estructuras de compensación pueden incentivar decisiones orientadas a obtener ganancias de corto plazo. “Mire, ese es un punto que vale la pena revisar en profundidad”, sostuvo.

Macías explicó que la información relativa a los sueldos y remuneraciones de los ejecutivos de las administradoras tiene carácter reservado, lo que dificulta examinar públicamente cómo se relacionan sus incentivos económicos con el desempeño de los fondos.

A su juicio, resulta necesario analizar este asunto desde la perspectiva del deber fiduciario que tienen las AFP respecto de los recursos que administran.

“Es muy importante revisar en parte esto del deber fiduciario si también habían incentivos mal diseñados, por ejemplo, que ante ganancias de corto plazo los ejecutivos pudieran llevarse bonos contra esos resultados”, señaló.

El exsuperintendente advirtió que, de existir mecanismos de ese tipo, podrían generar incentivos incompatibles con una administración responsable de los ahorros previsionales. “Eso indudablemente atentaría contra una buena gestión de las inversiones”, cerró.