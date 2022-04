Macaya apuesta por la “tercera vía” pero descarta que la UDI asuma un rol protagónico en campaña del “Rechazo”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, descartó que su partido vaya a asumir un rol más protagónico en la campaña por el “Rechazo” de cara al plebiscito de salida, por lo que sugirió que tal tarea debe ser realizada por el mundo más vinculado a la vieja centroizquierda, esa que votó por una nueva Constitución pero que ha manifestado públicamente su desacuerdo con el trabajo realizado por la Convención Constituyente.

“Creemos que lo que venga en estos meses tiene que ser que los chilenos se informen, no que la centroderecha asuma un rol, como lo fue para el plebiscito de entrada con liderazgo y protagonismo. Esto no se va a jugar en el eje Gobierno-oposición, o izquierda-derecha, como tradicionalmente se ha jugado en los últimos 30 años, se va a jugar en el eje democracia-autoritarismo”, agregó Macaya.

Consciente de que un protagonismo de quienes han avalado la actual Constitución puede ser contraproducente, el senador gremialista declaró a El Mercurio que, no obstante esta renuncia, el sector debe tender los puentes con otros sectores no afines ideológicamente para generar las condiciones que hagan posible una “tercera vía”.

“Los protagonistas van a ser la sociedad civil y aquellos chilenos que votaron ‘Apruebo’ de buena voluntad y que hoy están decepcionados. A ellos hay que ofrecerles un proyecto común de una nueva Constitución que sea creíble, y lo más importante es que esa construcción sea con mucha conversación y negociación política”, señaló el timonel del gremialismo. “Todavía quedan las ultimas oportunidades para que se redacte la última coma de esto, pero no habiéndose cumplido las expectativas, nosotros como clase política, y llamando a todos a participar, vamos a tener que hacer un ejercicio de cómo dotamos a Chile de una nueva Constitución”, añadió.

Asimismo, Javier Macaya se declaró de acuerdo en que el Congreso puede jugar un rol clave en la conversación tendiente a abrir la posibilidad de una “tercera vía”. Dijo: "Yo confío en la política como forma de canalizar los problemas de la sociedad y creo que parte de esa conversación se tiene que dar en el Parlamento”.

Junto con criticar la instalación del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y además de precisar que el temor a la expropiación de los fondos previsionales ha jugado en contra de la credibilidad del proceso constituyente, el senador Macaya aseveró que “hay que ver de qué manera se abre una ‘tercera vía’. Hay que reconocer que existen chilenos que hace un año y medio votaron ‘Apruebo’, que quieren una nueva Constitución y, si la Convención no es capaz de hacerlo, nosotros tenemos que responder a eso”.

Finalmente, apuntando a la necesidad de encarar el nuevo ciclo político con un nuevo enfoque en materia de derechos sociales, pero destacando en todo momento que aquello debe abordarse de manera distinta a cómo lo aborda la izquierda, el parlamentario por la Región de O'Higgins afirmó que “la Convención está dibujando un documento que puede arrasar con las libertades individuales y las garantías para los chilenos. Es por eso que nosotros no hemos querido tomar una postura respecto del plebiscito de salida”, añadió, al tiempo que aseguró que “el problema es de fondo, no comunicacional ni de percepciones. Eso no es campaña del terror, y lo saben, el principal enemigo del proceso constituyente ha sido la propia Convención”.