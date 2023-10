Señor Director:

Me viene a la memoria la máxima de Cervantes “Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la fama de juez riguroso a la de compasivo”. Lo señalo en virtud de la descriteriada condena a 8 años de prisión aplicada a un joven de 18 años por el robo con fuerza de una botella de vino. Un primerizo sometido al infierno, aberraciones y perversiones de la cárcel.

¿Quién fiscaliza a estos malos jueces a quienes, habiéndoseles conferido el sagrado poder de la justicia, destruyen de un minuto a otro un proyecto de vida?

He quedado consternado con este testimonio relatado por el propio afectado. ¿Cuánto más de esto hay que no sabemos?

Yo sugiero a quien corresponda tomar decisiones para evitar que esto continúe, someter a estos jueces a un “Gulag” a objeto de renovar su formación o derechamente para que aprendan a ejercer con discernimiento y responsabilidad la tarea encomendada.

Pbro. Nicolás Vial Saavedra

Presidente Fundación Paternitas