El mea culpa del CEO de Colbún tras su arremetida en redes sociales contra Enel

Luego de la polémica generada por los dichos del CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, quien a través de sus cuentas de LinkedIn y X se refirió en duros términos contra Enel Distribución por los cortes de suministro eléctrico que afectaron a su domicilio, a través de un mensaje interno decidió dar explicaciones a los trabajadores de la compañía.

Según consigna El Mercurio este domingo, su reacción fue catalogada como “desmedida y desafortunada” por directores de Colbún, y a pesar de que reconocen que era un reclamo legítimo, también “hay consenso en que el tono fue violento, agresivo y hasta amenazante”.

“Invito cordialmente a los ejecutivos, ejecutivas, directores y directoras de Enel Chile que vengan a vivir una semana a mi casa para que vivan en carne y hueso la basura de servicio que entregan”, señaló en una de sus publicaciones. En otro posteo Escobar agregó: “no descansaremos hasta terminar con la concesión y utilizaremos todas las vías legales y públicas para que este abuso, que se da en varias comunas de Santiago, termine de una vez por todas”.

Palabras que finalmente lo llevaron a dar explicaciones al interior de Colbún, por lo que el lunes pasado envió un mensaje a los colaboradores:

“Decidí escribirles este mail, ya con la perspectiva de los días y con la humildad de quien siempre tiene algo que aprender. Como muchos habrán leído, varios medios de prensa replicaron las comunicaciones que expresé a título personal a través de mis cuentas de RR.SS., X y LinkedIn. Sin duda, las formas son tan importantes como el mensaje, y la manera como expresé mi desahogo y frustración no fue la adecuada. (…) Desde lo que fue mi propia reacción, los invito a recordar que no existen espacios privados o personales en el ámbito de las discusiones públicas y que nunca debemos olvidar que somos parte de una gran compañía, la que nos acompaña y que representamos siempre”, compartió en su reflexión.

De acuerdo a las reacciones que recoge El Mercurio, desde el entorno de la empresa señalan que “sin duda hubo un aprendizaje a nivel de organización, no fue ni la forma ni los medios para expresar una molestia. No es parte de la cultura de Colbún. Fue un error, pero lo que pasó es un hecho puntual, no cambia en nada la percepción que hay de José Ignacio”.

Además, conocedores de la interna cuentan que el presidente de Colbún, Hernán Rodríguez, y el vicepresidente Bernardo Larraín Matte, se comunicaron entre ellos. Rodríguez también se habría comunicado con Escobar para transmitirle sus reparos por la forma y el canal que utilizó para transmitir su mensaje. Tanto Rodríguez como Larraín Matte dieron posteriormente explicaciones a Enel, expresando sus disculpas y aclarando que se trataba de declaraciones a título personal y que no representaban a la compañía.