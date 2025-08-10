Javier Milei difunde video falso de gobernador de Buenos Aires y desata críticas en redes

El presidente argentino, Javier Milei, generó una nueva polémica al compartir en sus redes sociales un video editado del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicado inicialmente por el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, que fue calificado como una noticia falsa con fines electorales desde sectores opositores y periodistas.

En el video difundido por el presidente este sábado por la noche, una periodista le pregunta a Kicillof cuál es la propuesta del peronismo, más allá de oponerse a las políticas del Gobierno, y él responde: “No tengo, tengo que buscarla”.

Las imágenes corresponden a una entrevista que Kicillof, quien representa al principal espacio opositor al oficialismo en las próximas elecciones legislativas, brindó a radio Futurock. Fue el conductor del programa, Gabriel Sued, quien publicó el video completo sin edición.

“Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero”, escribió en su cuenta de X, acompañando su mensaje con el fragmento completo y sin edición del reportaje en el que Kicillof responde que las prioridades del peronismo son soberanía, independencia, justicia social, crear trabajo, entre otras.

El corte editado fue difundido también por figuras centrales del oficialismo y se viralizó rápidamente en redes sociales a través de cuentas vinculadas al partido de Milei.

La respuesta del mandatario bonaerense no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, Kicillof repudió el accionar del oficialismo.

“Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing”, escribió en alusión al lanzamiento de la campaña electoral de Milei y su espacio político en ese partido de la provincia de Buenos Aires.

“Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad”, continuó Kicillof.

Hasta el momento, desde el Gobierno nacional no se han emitido aclaraciones ni rectificaciones sobre la publicación del video.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires había había tenido duras críticas al presidente en la entrevista a raíz de su mensaje en cadena nacional, en el que propuso sancionar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit.

“Es vergonzoso, penoso. Es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar”, expresó el mandatario provincial.

Milei, en tanto, realizó varios posteos durante el fin de semana cuyo foco principal fue la critica al gobernador peronista.