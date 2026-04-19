Inminente alza de la luz: cuentas subirán en promedio 2,4% a contar de julio

A partir del segundo semestre de 2026, las cuentas de electricidad registrarán un incremento promedio de 2,4% para los clientes residenciales (BT1) y de 3% para los industriales (AT43), según el informe técnico preliminar publicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El ajuste tarifario, que entraría en vigencia el 1 de julio, responde principalmente a tres factores: la actualización de los contratos de energía, el término de la devolución por los errores detectados en 2025 tanto en la CNE como en Transelec (que sumaron US$ 250 millones), y el descongelamiento del Reconocimiento de la Generación Local (RGL).

El académico Humberto Verdejo explicó a La Tercera que los motivos del alza se debe a que en julio pasan tres cosas: se actualiza el precio de la energía, se termina la devolución y se descongelaron los RGL. “Si no se hubiesen descongelado los RGL, es probable que el incremento de tarifas hubiese sido mucho más. Pero el motivo principal de que suban es porque se dejó de aplicar el descuento a partir de los errores de generación y transmisión que se detectaron el año pasado”, sostuvo.

El director general de Fundación Energía para Todos, Javier Piedra, coincidió en los factores explicativos. “Durante el primer semestre del 2026, todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en este componente, a propósito de los errores de la CNE en el cálculo de la tarifa. Este descuento se termina por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado hubo una variación negativa del dólar en un 4,5%”, agregó en Biobio Chile.

Las variaciones no serán uniformes y dependerán fuertemente de la comuna y de la empresa distribuidora. En la Región Metropolitana, por ejemplo, Santiago registraría un alza de 2,7% en las cuentas residenciales. En cambio, Arica y Copiapó tendrían una disminución de 0,7%. Más al sur, las alzas serían más pronunciadas: Puerto Montt llegaría a un 9% con Crell y cerca de un 16% con Saesa. En el segmento industrial, Puerto Montt con Saesa podría experimentar un incremento de hasta 21%.

Desde la CNE, su secretario ejecutivo, Mauricio Funes, precisó que “en términos del promedio nacional, si la comparación se realizara respecto de la tarifa sin dichos descuentos, se observaría una disminución del 1,07%”.

Además de estos ajustes, desde julio las distribuidoras comenzarán a cobrar a los clientes una deuda acumulada de casi US$ 900 millones por el retraso en la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD). El Gobierno, a través de la ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que buscará una fórmula legislativa para que este cobro no impacte fuertemente en los hogares.

El informe preliminar de la CNE otorga cinco días hábiles a las empresas para presentar observaciones antes de la publicación del informe definitivo en el Diario Oficial.