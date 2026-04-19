Lluvias regresan a la zona central con descensos de temperatura en la Región Metropolitana

A partir de este domingo 19 de abril comenzarán a caer las primeras precipitaciones en la zona central del país, con un marcado descenso en las temperaturas máximas y chubascos que se intensificarán durante el lunes 20.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa que las primeras gotas podrían caer ya durante la noche del domingo, con cielos cubiertos y chubascos aislados que se prolongarían hasta la madrugada del lunes.

Según el organismo, entre las regiones de Valparaíso y Maule se registrará un descenso de las temperaturas máximas, que se situarán entre 18 y 19°C. Las lluvias comenzarían en las tardes, dejando entre 4 y 8 milímetros en los valles, y entre 8 y 10 milímetros en la precordillera y cordillera.

El meteorólogo Gianfranco Marcone, aseguró que las precipitaciones en la Región Metropolitana comenzarán el lunes en la tarde y “dejarán de 3 a 6 mm en el centro y de 4 a 8 mm en el sector oriente”.

“Podría amanecer el lunes con algo de sol mezclado entre nubes, entre altas nubes, luego cubrirse y en la tarde ya un chubasco más importante que mojaría la región metropolitana con esos 4 a 8 milímetros en el sector oriente”, agregó en Canal 13.

El especialista precisó que las lluvias se concentrarán principalmente durante la tarde del lunes y abarcarán gran parte de la región Metropolitana. “Va a ser más importante en el centro y en precordillera y la alta cordillera, en el sector poniente sería un poquito menos la cantidad de precipitación”, acotó.