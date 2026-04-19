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Lluvias regresan a la zona central con descensos de temperatura en la Región Metropolitana PAÍS

Lluvias regresan a la zona central con descensos de temperatura en la Región Metropolitana

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Este domingo llegarán las primeras lluvias a la zona central, con precipitaciones que se intensificarán el lunes. En la Región Metropolitana se esperan chubascos durante la tarde, en un evento que abarcará desde Valparaíso al Maule.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Este domingo llegarán las primeras lluvias a la zona central, con precipitaciones que se intensificarán el lunes y marcarán un descenso de las temperaturas máximas. En la Región Metropolitana se esperan chubascos durante la tarde, en un evento que abarcará desde Valparaíso al Maule.
Desarrollado por El Mostrador

A partir de este domingo 19 de abril comenzarán a caer las primeras precipitaciones en la zona central del país, con un marcado descenso en las temperaturas máximas y chubascos que se intensificarán durante el lunes 20.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa que las primeras gotas podrían caer ya durante la noche del domingo, con cielos cubiertos y chubascos aislados que se prolongarían hasta la madrugada del lunes.

Según el organismo, entre las regiones de Valparaíso y Maule se registrará un descenso de las temperaturas máximas, que se situarán entre 18 y 19°C. Las lluvias comenzarían en las tardes, dejando entre 4 y 8 milímetros en los valles, y entre 8 y 10 milímetros en la precordillera y cordillera.

El meteorólogo Gianfranco Marcone, aseguró que las precipitaciones en la Región Metropolitana comenzarán el lunes en la tarde y “dejarán de 3 a 6 mm en el centro y de 4 a 8 mm en el sector oriente”.

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“Podría amanecer el lunes con algo de sol mezclado entre nubes, entre altas nubes, luego cubrirse y en la tarde ya un chubasco más importante que mojaría la región metropolitana con esos 4 a 8 milímetros en el sector oriente”, agregó en Canal 13.

El especialista precisó que las lluvias se concentrarán principalmente durante la tarde del lunes y abarcarán gran parte de la región Metropolitana. “Va a ser más importante en el centro y en precordillera y la alta cordillera, en el sector poniente sería un poquito menos la cantidad de precipitación”, acotó.

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