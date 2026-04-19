Universidad Católica del Norte suspende clases en Antofagasta por rayado con amenazas

La Universidad Católica del Norte (UCN) informó este domingo que suspendió las actividades presenciales para este lunes 20 de abril en su campus de Antofagasta, tras detectar una amenaza que supuestamente se haría efectiva ese mismo día.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la casa de estudios explicó que debido a una amenaza detectada el viernes 17 de abril, a través de un rayado al interior del Campus, y que supuestamente se haría efectiva este lunes 20 de abril, “se ha determinado un cambio de las actividades académicas y administrativas en Antofagasta”.

Según detalló la UCN, para la jornada del lunes 20 las labores docentes se realizarán en modalidad virtual, mientras que las evaluaciones podrán ser reprogramadas o realizadas en ese mismo formato, según decisión de cada Unidad Académica. Las funciones administrativas, en tanto, se desarrollarán bajo modalidad de teletrabajo.

La institución justificó la medida señalando que se trataría de una decisión preventiva y que responde a los protocolos de seguridad institucional, “los cuales priorizan el resguardo de las personas por sobre cualquier otra consideración”.

Respecto al origen de la amenaza, la universidad informó que notificó inmediatamente a Carabineros de Chile, quienes se hicieron presentes para registrar el lugar y recibir la denuncia correspondiente. “La Fiscalía será la entidad encargada de definir el procedimiento de investigación a seguir”, añadió.

La UCN hizo un llamado a toda su comunidad a “mantener la calma y a evitar la difusión de rumores o información no verificada. Cualquier actualización relevante será comunicada en forma oportuna a través de los canales oficiales de la Universidad”.

Finalmente, la casa de estudios condenó enérgicamente el hecho, señalando que se trataría de actos que “atentan contra los valores que nos definen como comunidad universitaria y que ponen en riesgo su integridad y seguridad”.