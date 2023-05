Jugador chileno triunfa con Alemania en el Basketball Champions League de Europa

Sebastián Herrera, es el primer deportista nacional en obtener el título ganador del Basketball Champions League de Europa, además de ir junto a un país como Alemania que nunca había ganado el certamen de forma continental.

En en el Palacio de Deportes de Málaga, el Telekom Baskets Bonn venció al Hapoel Jerusalén de Israel por 77-70 y se proclamó campeón de la Basketball Champions League de Europa, el pasado domingo.

Sebastián Herrera, chileno miembro del equipo ganador, es el primer deportista nacional en obtener un título de aquel nivel, además de ir junto a un país como Alemania que nunca había ganado el certamen de forma continental.

Según consignó Emol, el jugador es de Ñuñoa, hijo de padre chileno y madre alemana. Partió jugando en el aro de su casa y luego se enlistó en la Universidad Católica, donde con solo 15 años jugaba para el plantel adulto.

Tras brillar en un campeonato con la selección chilena sub 18, le llegó una oferta para jugar en la segunda división de Alemania con Gladiators Trier.

“Fue extraño llegar a una ciudad tan chica. Yo hablaba un poco de alemán, lo básico, por mi mamá, pero me costó mucho al principio hablar fluido y aprender. Me metieron al colegio aquí en Alemania para hacer tercer y cuarto medio. Eso también fue duro, no me saqué las mejores notas”, afirmó Sebastián Herrera al medio.

En su primer partido, el rival que debía marcar se llenó de puntos. El técnico sentó en la banca al chileno luego de ese duelo, hasta que mejorara la defensa.

“Era muy joven, no tenía el físico, no tenía los conceptos, obviamente había otros jugadores con más experiencia y lo hacen mejor que tú. Es simple. El que esté mejor juega. En ese momento no estaba listo. Tuve que asumir el reto de mejorar. Fue difícil adaptarse a tantas cosas en tan poco tiempo”, comentó Herrera.

En ese entonces, pudo jugar por Alemania luego de meses difíciles. Logró ganarse un lugar en el equipo y se comenzó a destacar. Sus actuaciones no pasaron desapercibidas para la selección y fue convocado.

Era una oportunidad para luchar por un puesto en un equipo que suele ir a Mundiales, Juegos Olímpicos y que cuenta con figuras NBA.

Tras la victoria en el Basketball Champions League, el jugador de 25 años sostuvo que “obviamente todavía no se me mete en la cabeza, no asimilo, pero sé que son logros grandes. Es muy difícil volver a engancharse. Lo más difícil. Dar vuelta la página rápidamente. Estamos en playoffs y queremos ganar la Bundesliga”.