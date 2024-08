“Es momento de cerrar un ciclo”: Claudio Bravo cuelga los guantes y dice adiós al fútbol profesional

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Claudio Bravo, el histórico capitán de la selección chilena, anunció su decisión de retirarse del fútbol profesional a los 41 años. Bravo, quien ha sido un pilar fundamental en la trayectoria de La Roja, especialmente durante los triunfos en las Copas América de 2015 y 2016, cierra así una destacada carrera de 23 años en el deporte.

“Voy a dejar el fútbol profesional, he tomado una decisión acertada, meditada, muy conversada a nivel familiar, con mi entorno más cercano. Es momento de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento también para comenzar otra etapa de mi vida, y otra etapa familiar, que será igual de exitosa como etapa nos logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido”, expresó Bravo en el video.

A lo largo de su carrera, Bravo defendió las camisetas de importantes clubes internacionales, incluyendo Colo Colo, Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City y Real Betis Balompié. En su mensaje, se mostró agradecido por las oportunidades que estos equipos le brindaron y el crecimiento personal y profesional que experimentó.

“Me encantaría repasar un poco los agradecimientos, a todos los clubes que me han dado la oportunidad de crecer, de desarrollarme en todo ámbito personal y laboral. Agradecer a Colo Colo, Real Sociedad, FC Barcelona, Manchester City, a Real Betis Balompié, a todos los compañeros que he podido tener a lo largo de mi carrera. Los técnicos, directivos, personal que me han ayudado en todos los momentos, sobre todo no tan buenos dentro del fútbol”, añadió.

Bravo también dedicó unas palabras de gratitud a los hinchas y a su familia. “Quiero agradecer a los hinchas por el cariño, apoyo, respeto y admiración brindado en todos los años que jugó. También a mi familia, padres, hermanos, esposa e hijos, que hemos tenido la posibilidad de crecer juntos en esta larga carrera y aventura, que ha sido maravillosa en todo sentido de la vida”, dijo.

En cuanto a sus logros con la selección chilena, Bravo se mostró especialmente orgulloso. “Quiero cerrar un ciclo con la selección nacional. Me ha tocado llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo. Lo he llevado con mucho orgullo, como exjugador profesional, ha sido lo más maravilloso hacer dentro de esta preciosa carrera”, destacó, recordando los títulos obtenidos en las Copas América y su participación en dos mundiales.

Bravo, quien ganó títulos en todos los clubes donde jugó y fue galardonado individualmente con el Trofeo Zamora y el reconocimiento como mejor portero en varias ediciones de la Copa América y la Copa Confederaciones, cerró su carrera con la Copa América de Estados Unidos en 2024.