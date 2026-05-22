Exministro del TC, Iván Aróstica, repele “turbazo” en su domicilio: un delincuente murió

Un delincuente murió la noche del jueves tras un intento de robo tipo “turbazo” registrado en la vivienda del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en la comuna de San Miguel.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en un domicilio ubicado en la intersección de calle Gaspar Banda con Arcángel, hasta donde llegó un grupo de aproximadamente ocho delincuentes armados.

Según los antecedentes preliminares, en el inmueble se encontraban Iván Aróstica, su esposa y uno de sus hijos al momento del asalto.

En ese contexto, el exministro del Tribunal Constitucional utilizó un arma de fuego para intentar repeler el ingreso de los sujetos, produciéndose un intercambio de disparos al interior y exterior de la vivienda.

Producto de la balacera, uno de los delincuentes resultó gravemente herido y falleció en el lugar.

Además, otros integrantes de la banda también habrían resultado lesionados durante el enfrentamiento.

El subprefecto Alejandro Armijo, subjefe de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística de la PDI, confirmó que “existe un grupo de delincuentes que ingresa a este domicilio, dentro de los cuales resultan un par de ellos también con lesiones producto de este intercambio de disparos, que están en este momento en diferentes centros asistenciales de esta comuna”.

En medio del procedimiento también resultaron heridos Iván Aróstica y su hijo.

Pese a ello, la policía informó que ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

“El estado de salud de las víctimas es fuera de riesgo vital. Una de las víctimas se encuentra ya en su inmueble, mientras tanto que el hijo de esta víctima se encuentra en el Hospital Clínico de la Universidad Católica”, añadió el funcionario policial.

La PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica exacta del enfrentamiento y determinar la participación de los involucrados en el intento de robo.