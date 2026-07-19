Revive los mejores momentos del triunfo de España que lo deja como nuevo campeón del Mundo

Final del camino, final del Mundial 2026. España y Argentina se enfrentan en un duelo entre las que se presentan como las escuadras más potentes del globo. Los albicelestes, dirigidos por Leo Messi, llegan a defender su título obtenido en Catar 2022 y con ansias de despedir a su capitán por todo lo alto; los ibéricos, por otra parte, conocen al contrincante que tienen al frente, pero llegan cómodos a buscar el título que acompañe al que obtuvieron en Sudáfrica 2010.

Con distintos recorridos en las canchas de América del Norte, ambas selecciones pretenden hacer historia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los españoles fueron creciendo durante el certamen: su encuentro con Cabo Verde sembró fuertes dudas sobre las posibilidades de los dirigidos por de la Fuente. Dudas que quedaron ya despejadas en su encuentro con Francia, en donde se impusieron sin apuros.

Frente a ellos, el cuadro albiceleste sabe más de dolor que de gloria en sus partidos. Después de una primera fase en la que arrasó con todos sus rivales, desde 16avos de final tuvo que recurrir a goles tardíos e, incluso, a polémicas. Pero una constante sus encuentros, sobre todo después de fase de grupos, es que Argentina va por todo: no basta una diferencia tibia de goles para derribar al vigente campeón mundial, como tardíamente entendieron Egipto e Inglaterra.

Como empresa personal, Messi también pelea por la Bota de Oro del certamen: suma ocho goles y se ubica a dos del líder Kylian Mbappé, que cerró su marcador mundialero con dos tantos frente a Inglaterra. Además, el astro argentino acumula 21 conquistas en la historia de los Mundiales, a solo una del récord de 22 que posee Mbappé.