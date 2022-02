Convencional Manuela Royo tras amenazas de muerte en su contra: “No vamos a permitir que nos agredan por defender el agua, la vida y los bienes comunes”

La Convencional Constituyente, Manuela Royo, se refirió a las amenazas de muerte recibidas a través de sus redes sociales. La dirigente de Modatima indicó que no se dejará amedrentar y que continuará en su lucha por el cuidado al agua, el medioambiente, los territorios y entre otros.

“Queremos agradecer la visita de Rodrigo Mundaca y de nuestra organización, Modatima, quien viene a señalar de forma oficial, de forma conjunta, que no vamos a permitir que nos amenacen, que nos agredan, que nos persigan por defender el agua, la vida, por defender los bienes comunes y por exponer nuestras ideas. Creo que si hoy hemos llegado a la esperanza de transformar nuestra sociedad, nuestro sistema político y nuestra relación con la naturaleza, es porque hemos estado dando una lucha importante”, sostuvo.

Además agregó que “queremos decirle que no vamos a permitir que nos acosen, que no vamos a permitir que nos persigan y que vamos a seguir luchando por el agua, la vida, por el desierto, por la naturaleza y por nuestros territorios. No nos van a callar y no nos van a amedrentar”.

Cabe señalar que algunos sectores de la Convención Constitucional le han entregado su apoyo a Royo. Además la denuncia fue puesta en Carabineros y la investigación de amenazas la está llevando la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.



Video vía Twitter @mediabanco