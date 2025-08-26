Al Pan Pan: Joseph Ramos e Ignacio Montes sobre ministro Grau en Hacienda y gobierno de Milei

El gobierno de Javier Milei en Argentina enfrenta una serie acusaciones de corrupción que están en la mira de la justicia. La más compleja está ligada a la filtración de audios del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en que admite que los laboratorios deben pagar un 8% en coimas si quieren lograr contratos con el Estado, con montos que suman a cerca de un millón de dólares por mes. Un 3% iría a parar a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria de la Presidencia.

Esto se suma a otras polémicas, como la presunta estafa virtual con la criptomoneda $Libra, o las denuncias por cobros a empresarios para poder reunirse con Javier Milei mientras se promocionaba esta iniciativa.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el complejo escenario del libertario con el periodista, escritor y analista político argentino Ignacio Montes.

También conversamos con el doctor en Economía y académico de la Universidad de Chile Joseph Ramos, con quien comentamos el enroque del ministro Nicolás Grau desde la cartera de Economía a la de Hacienda tras la salida de Mario Marcel. También comentamos las propuestas presentadas por los candidatos presidenciales en materia económica y fiscal.