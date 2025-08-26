Publicidad

Al Pan Pan: Joseph Ramos e Ignacio Montes sobre ministro Grau en Hacienda y gobierno de Milei

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El gobierno de Javier Milei en Argentina enfrenta una serie acusaciones de corrupción que están en la mira de la justicia. La más compleja está ligada a la filtración de audios del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en que admite que los laboratorios deben pagar un 8% en coimas si quieren lograr contratos con el Estado, con montos que suman a cerca de un millón de dólares por mes. Un 3% iría a parar a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria de la Presidencia.

Esto se suma a otras polémicas, como la presunta estafa virtual con la criptomoneda $Libra, o las denuncias por cobros a empresarios para poder reunirse con Javier Milei mientras se promocionaba esta iniciativa.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre el complejo escenario del libertario con el periodista, escritor y analista político argentino Ignacio Montes.

También conversamos con el doctor en Economía y académico de la Universidad de Chile Joseph Ramos, con quien comentamos el enroque del ministro Nicolás Grau desde la cartera de Economía a la de Hacienda tras la salida de Mario Marcel. También comentamos las propuestas presentadas por los candidatos presidenciales en materia económica y fiscal.

