Al Pan Pan: Nathalie Castillo y Gabriela Clivio sobre carrera presidencial, Imacec de julio y más

Luego de días tensos, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se reunió con los timoneles de partido a fin de desactivar la polémica desatada por el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, con sus críticas al exministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Tuvimos una buena reunión donde se dialogó políticamente y también se abordaron los conflictos y problemas que hemos tenido en los últimos días, porque evidentemente nuestro problema no es entre nuestros partidos (…) sino más bien en cómo evitamos el avance de la ultraderecha”, dijo la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

