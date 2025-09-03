Al Pan Pan: Gabriel Gaspar y Rachel Théodore sobre despliegue militar sobre Venezuela y más

El presidente de EEUU, Donald Trump, publicó un video en redes sociales que mostraría el ataque de fuerzas militares a una embarcación “narcoterrorista”, que habría dejado 11 muertos. Esto, en medio del despliegue de marines en el Caribe, frente a las costas venezolanas.

El mandatario aseguró que la nave pertenecía al Tren de Aragua, una “Organización Terrorista Extranjera” que “opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo”. Mientras, desde Caracas afirmaron que el video fue realizado con inteligencia artificial.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, sobre los alcances del despliegue militar norteamericano.

También conversamos con la investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) Rachel Théodore sobre los cambios en el panorama económico nacional, a propósito de las últimas propuestas de los candidatos presidenciales en materia fiscal.