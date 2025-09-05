Al Pan Pan: Ricardo Lagos Weber sobre carrera presidencial, trama de bots y José Antonio Kast

La polémica tras la renuncia de Patricio Góngora al directorio de Canal 13 por su presunta responsabilidad en campañas de bots contra Evelyn Matthei, Jeannette Jara y el gobierno, ha generado diversos emplazamientos a José Antonio Kast.

“No sorprende que venga de la ultraderecha, republicanos son responsables“, comentó Jara. “José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario“, agregó la abanderada oficialista. En tanto, el aludido descartó algún vínculo con estas redes, tachándolo como “la mentira del día”.

