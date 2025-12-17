Al Pan Pan: Javier Couso y Rachel Théodore sobre red de corrupción en Gendarmería y futuro económico

Un total de 66 personas fueron detenidas ayer tras el masivo operativo denominado “Operación Apocalipsis”, encabezado por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente para desarticular una red de corrupción que operaba en los centros penitenciarios Santiago 1 y San Joaquín. De ellos, 44 corresponden a funcionarios de Gendarmería.

El fiscal regional Marcos Pastén explicó que “40 de los funcionarios tenían orden de detención vigente y otros cuatro fueron sorprendidos en delitos flagrantes al interior de Santiago 1”, detallando que el esquema permitió durante años el ingreso de drogas, teléfonos, alcohol y otros elementos prohibidos, además de personas que simulaban ser visitas autorizadas.

Según la investigación, grupos criminales pagaban sobornos a funcionarios para facilitar estos accesos, generando una estructura delictual que movilizó más de $6.300 millones en tres años. Pastén precisó que se congelaron 183 cuentas bancarias, se incautaron 16 vehículos y cerca de $50 millones en efectivo.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre las redes de corrupción articuladas dentro de Gendarmería con el abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso.

También analizamos el escenario económico que enfrentará el Presidente Electo, José Antonio Kast, y las primeras reacciones que generó su victoria este domingo (como la de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien afirmó “respira un aire de mucho optimismo, de mucha oportunidad”) junto a la doctora en Estudios Políticos e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Rachel Théodore.