Al Pan Pan: la agenda de José Antonio Kast y actualidad económica nacional

Por estos días, el Presidente Electo José Antonio Kast ha debido abordar diversas temáticas. Está por ejemplo la operación de EEUU en Venezuela. Al respecto, comentó que “la violación de DDHH requiere que alguien tome una decisión y haga algo”.

Sumado a ello, tras su reunión con el presidente de Perú, José Jerí, fue consultado por su intención de establecer un corredor humanitario. Ante esa pregunta, volvió a referirse al conteo de días que, según dijo, tienen los inmigrantes irregulares “para dejar nuestro país y tener la posibilidad de volver con todos sus papeles en regla”.

En materia local, ya dio a conocer que Jorge Quiroz será su futuro ministro de Hacienda, según comentaron algunos representantes de la CPC que asistieron a una reunión de trabajo conjunto. Además, Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Poduje ya trabajan para integrar el nuevo gabinete.

En esta edición de Al Pan Pan con Mirna Schindler: conversamos sobre actualidad nacional con el jefe de bancada de la Unión Democrática Independiente (UDI) y diputado por La Araucanía, Henry Leal.

Ya en materia económica, seguimos analizando el panorama nacional y la situación de Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, junto al economista del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC) y socio de Valtin Consulting, Hermann González.