Al Pan Pan: Gabriel Boric responde a J. A. Kast por “narrativa de crisis” y debate fiscal

El tono más cordial que se vio entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric tras la segunda vuelta parece haber llegado a su fin. Por ejemplo, en el foro Icare, el mandatario electo aseveró que “nos van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil” y apuntó que el “uso de los recursos frente a una pandemia, un estallido y dos procesos constituyentes” se caracterizó “por la improvisación, la incertidumbre y la renuncia a gobernar con realismo”.

En respuesta, Gabriel Boric cuestionó que “hablan de gobierno de emergencia, cuando un economista de Clapes UC (en referencia a Hermann González) dice que eso es muy difícil de sostener, porque la macroeconomía en particular está en muy buenas condiciones”. Por lo mismo, agregó que “no es sostenible seguir diciendo que Chile se cae a pedazos y toda esa narrativa de campaña que, desgraciadamente, pareciera que ayer retomó”.

Hoy en Al Pan Pan: analizamos el panorama nacional junto al senador del Partido Socialista (PS) por la Región del Biobío, Gastón Saavedra.

Ya en materia internacional, la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó que el país necesita controlar Groenlandia por “razones de seguridad”, ya que, según sus palabras, alrededor de la isla hay “destructores rusos, destructores chinos y, además, submarinos rusos por todas partes”.

Sumado a ello, y a la luz de estas declaraciones, el presidente de Estados Unidos aseguró que no cederá en su intención de anexar Groenlandia “por las buenas o por las malas”.

Analizamos estos temas y, además, cómo está reaccionando Europa ante esta amenaza junto al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Antonio Bar.