Al Pan Pan: Luis Cordero y Daniel Parodi sobre agenda de seguridad y elecciones en Perú

En medio del alza en los casos de violencia escolar, el Gobierno anunció el plan “Escuelas Protegidas”, con dos proyectos de ley que incluyen la revisión de mochilas, fortalecimiento de atribuciones docentes y sanciones a la interrupción de clases. Además, el Ejecutivo propone impedir que estudiantes condenados por delitos graves accedan a la gratuidad en la educación superior.

En otro ámbito, si bien la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, parece ir saliendo poco a poco de la polémica por la salida de la exsubdirectora de inteligencia de la PDI Consuelo Peña, aún hay asuntos pendientes con el crimen organizado. De hecho y en comparación al mismo período de 2025, los homicidios e intentos de homicidio subieron un 36,8% desde que asumió José Antonio Kast como Presidente.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: analizamos el primer mes del Gobierno en materia de seguridad (y las polémicas que lo han acompañado) con el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Y a propósito de las elecciones presidenciales en Perú, marcadas por problemas logísticos que llevaron a que más de 60 mil personas no pudieran sufragar, conversamos con el analista político peruano Daniel Parodi.