Al Pan Pan: Axel Callís y Karina Delfino sobre Ley Miscelánea impulsada por el Ejecutivo

Siguen los efectos tras la cadena nacional del Presidente José Antonio Kast. Mientras en la oposición acusan que los anuncios van dirigidos al sector empresarial, especialmente con la idea de rebajar el impuesto corporativo del 27 al 23% de manera gradual, en el oficialismo se muestran satisfechos, aunque esperan más medidas para la clase media.

Ante los cuestionamientos, el ministro de hacienda, Jorge Quiroz, aseveró que “todo este proyecto es clase media”.Sin embargo, en partidos como el PDG ya apuntan que la iniciativa “viene directamente de las oficinas de la CPC”, según comentó la jefa de bancada, Pamela Jiles.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre los anuncios con el director de TúInfluyes, Axel Callís.También analizamos el alcance de las medidas a nivel municipal con la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.