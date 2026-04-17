Detienen a uno de los prófugos por el homicidio del carabinero Eugenio Nain

La Policía de Investigaciones concretó la detención de uno de los prófugos por el homicidio del carabinero Eugenio Nain, ocurrido en 2020 en la Región de La Araucanía, en un operativo realizado la mañana de este viernes en la comuna de Padre Las Casas.

El detenido fue identificado como Francisco Javier Painevilo Maldonado. Su captura se logró a partir de un trabajo conjunto de la Brigada de Homicidios, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro de Temuco, junto con la Fiscalía de Alta Complejidad. Tras el procedimiento, fue trasladado al Complejo Policial Araucanía.

Según los antecedentes del caso, la policía logró ubicarlo en Padre Las Casas y, con autorización judicial de entrada y registro, concretó la aprehensión casi seis años después del crimen que conmocionó a Carabineros y a la zona sur.

El homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain ocurrió el 30 de octubre de 2020, en plena pandemia, en la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 681, en el sector de Metrenco. De acuerdo con la investigación, un grupo de desconocidos levantó barricadas y abrió fuego con escopetas, armas de guerra y de caza mayor desde un punto elevado hacia la carretera.

Hasta ese lugar llegó una patrulla policial encabezada por Nain para responder a los incidentes que afectaban a conductores que circulaban por la ruta. Los funcionarios fueron recibidos a balazos y, aunque repelieron el ataque, uno de los proyectiles hirió mortalmente al carabinero, quien luego falleció en el Hospital Regional de Temuco.

Por este mismo caso, Luis Kallfulican Tranamil Nahuel ya fue condenado a 32 años de cárcel: 17 años como coautor del homicidio de Nain, 10 años y un día por el homicidio frustrado de otro uniformado, y 5 años y un día por el homicidio frustrado de un transportista.