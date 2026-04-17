Ministra de Seguridad Pública: por qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal

Por qué hacer las cosas bien si se pueden hacer mal, esa es la conclusión que persiste entre los expertos en seguridad, al preguntarles por las señales y decisiones tomadas –hasta ahora– por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

Además, los especialistas no entienden que la ministra haya terminado, al menos como se conocía –a los 20 días de su llegada–, la Unidad Estratégica del Sistema de Seguridad Pública que depende de ella.

Se trata del centro neurálgico del nuevo ministerio. La entidad responsable –por ley– de articular 40 instituciones del Estado, para que sus datos hasta hoy fragmentados, en el ámbito de la seguridad, estuvieran disponibles y así poder tomar decisiones estratégicas, integrales y oportunas que nos permitan combatir y prevenir de manera efectiva la delincuencia y el crimen organizado que nos abruman.

Si quieres tener más información respecto de las últimas decisiones adoptadas por la ministra de Seguridad, revisa este Punto por Punto de El Mostrador, con Paulina de Allende-Salazar.