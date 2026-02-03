Bachelet entra en carrera para la ONU y postulación abre nuevo choque entre gobierno y J. A. Kast

Bachelet a la ONU tensiona el cierre del Gobierno y el inicio del próximo

La decisión del Presidente Boric de oficializar, junto a Brasil y México, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU activó respaldos transversales en el oficialismo, pero abrió un flanco con el Presidente electo José Antonio Kast. Mientras La Moneda defendió que gobernar implica “caminar y mascar chicle al mismo tiempo”, desde la oposición Johannes Kaiser y Arturo Squella cuestionaron la viabilidad de la postulación y anticiparon que no contará con respaldo del próximo gobierno. La carrera internacional de Bachelet, aún en etapa inicial, ya se instaló como un nuevo eje de disputa política interna.

Definen terna para fiscal regional Centro Norte y ahora decide Ángel Valencia

Tras una extensa votación, las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel definieron la terna para la Fiscalía Metropolitana Centro Norte: Héctor Barros, Marcela Adasme y Francisco Jacir. Ahora será el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien deberá escoger al nuevo titular, luego de exámenes de drogas, evaluación psicolaboral y exposiciones de gestión. La definición es clave, por el peso estratégico de una fiscalía que concentra causas de alta complejidad y connotación pública.

PNL congela militancia de Ana Victoria Quintana ante eventual cargo en gobierno Kast

El Partido Nacional Libertario anunció el congelamiento de la militancia de la exfiscal Ana Victoria Quintana, ante la posibilidad de que asuma la Subsecretaría de Prevención del Delito. Johannes Kaiser sostuvo que la medida busca resguardar la independencia del partido, aunque defendió la idoneidad de Quintana y descartó bloquear cargos técnicos en el nuevo gobierno. La decisión refleja el delicado equilibrio entre definiciones políticas y técnicas en la conformación del próximo Ejecutivo.

Contraloría detecta graves falencias en urgencia del Hospital San José

Un informe de Contraloría reveló extensas esperas, pacientes en condiciones de riesgo, deficiencias de infraestructura y funcionarios con licencias médicas de hasta casi nueve años en la urgencia del Hospital San José. Se constataron pacientes atendidos tras más de 15 horas e incluso personas recostadas en el suelo sin asistencia. El organismo ordenó iniciar un sumario administrativo y dio 60 días al hospital para corregir las falencias detectadas.

Caso ProCultura: Fiscalía confirma que Claudio Orrego es imputado

En la tercera jornada de formalización por fraude al fisco contra Alberto Larraín y otros imputados de ProCultura, la Fiscalía confirmó que el gobernador Claudio Orrego tiene calidad de imputado, aunque no ha sido formalizado por su fuero. El Ministerio Público investiga convenios por más de $1.600 millones y eventuales vínculos personales en la creación del programa “Quédate”. La definición de medidas cautelares quedará para los próximos días, mientras sigue pendiente la solicitud de desafuero.

María Corina Machado abre la puerta a diálogo para una transición en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que está dispuesta a reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez, si es necesario, para acordar un cronograma de transición tras la captura de Nicolás Maduro. En paralelo, Estados Unidos reabrió su misión diplomática en Caracas y Venezuela designó un nuevo jefe de representación en Washington, en un contexto de acercamientos graduales entre ambos países.

Bill y Hillary Clinton aceptan declarar ante el Congreso por caso Epstein

El expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton aceptaron testificar ante una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein, tras una negociación de último minuto que buscó evitar cargos por desacato. Ambos insisten en que no han sido acusados de delitos y acusan un uso político de la investigación, mientras el proceso abre un precedente inédito para el Congreso estadounidense.